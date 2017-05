Rector UASD defiende a Yimi Zapata; dice no ha sido condenado por la justicia

09/05/2017 10:49 AM - Wander Santana

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) dijo este martes que es un logro de su gestión haber ayudado a renovar la dirección de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), de la que consideró estuvo secuestrada desde el 2011.

De acuerdo con el rector Iván Grullón, no hay ningún recurso que le impida al electo presidente de la FED, Yimi Zapata, ser juramentado en ese cargo.



"Estamos fortaleciendo el movimiento estudiantil, institucionalizándolo, el asunto judicial es de la justicia y hasta ahora aquí no ha llegado ninguna situación que lo declare a él sub júdice, porque no hay ninguna condena", expresó el rector al hablar sobre Zapata.

Zapata fue acusado junto a Luis Báez de, a través de la agrupación Líderes del Futuro, enviar a un grupo de estudiantes al extranjero con documentación ilegal, por lo cual fueron devueltos al país.

Consideró el acto de juramentación como algo histórico y dijo que la FED ha sido formadora de futuros líderes políticos del país.

Desde 2011, la FED estuvo presidida por Ambiorix Rosario, quien tiene más de dos décadas estudiando medicina en esa academia.