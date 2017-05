Carol Acosta conciencia con mensaje anti bullying

Las redes sociales han sido la plataforma para una serie de figuras que se han destacado por su carisma y talento en diferentes áreas del arte. Una de ellas es la joven santiaguera Carol Acosta (Killadamente), quien en tan solo dos años le ha dado la vuelta al mundo a través de sus videos anti bullying. Pero la popular instagramer ahora ha decidido llevar su mensaje a otras ramas del arte con su primera canción “Me amo y no me importa”, un rap donde cuenta un poco más sobre su inspiradora historia. “Hace dos años compartí un video en mis redes sociales donde me desahogaba, porque mi madre me presionaba para comer más sano. Sé que los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos y más cuando sus hijos tienen un par de libritas de más. Ese día simplemente quise compartir mi frustración, porque entiendo que una persona muy flaca, gorda, alta, baja, moreno, blanco... tiene derecho a sentirse cómodo así, tal cual como es, sin tener que sentir la presión de una sociedad vanidosa y cruel”, explicó la “youtuber”.