Debi Nova trae su “Gran Ciudad” a Santo Domingo

La cantante costarricense Debi Nova visitó la República Dominicana para presentar su tercer disco, “Gran Ciudad”, en el que evidencia su crecimiento como artista plasmando en el mismo su traslado a Los Ángeles y las travesías en busca de su sueño. Del álbum, de 11 canciones, grabado en Brasil, “Dale play” en colaboración con Sheila E, es el primer sencillo que se desprende.



La también compositora, durante su visita a elCaribe, explicó que ha sido un camino difícil el que ha tenido que recorrer, pero que ha sido una evolución. El disco fue grabado durante seis días y en él apuesta a un estilo simple, fluido y espontáneo.



El nombre de su nueva producción recoge sus emociones al trasladarse, con 17 años, de Costa Rica a Los Ángeles. “Ahí pongo toda esa travesía, el apostarle a mi carrera, a la libertad y, obviamente, todos los obstáculos que vienen con eso también. Fue una transición muy dura y al mismo tiempo muy emocionante, como que se abarcan mucho los sentimientos de ilusión, aspiración, libertad, pero también mucho de soledad, desamor y el miedo”, expresó la artista, quien ha estado nominada al Grammy.



Sus temas son sus vivencias. Se sienta al piano y compone, pero también recoge un poco de los ritmos de donde graba. En este caso, adelantó que el disco fusiona el pop con “un poquito” de los ritos bailables brasileños, pero sin salir de lo romántico.



Deborah Nowalski, nombre de pila de la cantante que ha visitado la República Dominicana en cuatro ocasiones, consideró que de entre sus tareas pendientes, la más grande es girar en Latinoamérica, llevar su música a grandes ciudades.



“Creo que hay muy poco espacio para artistas pop, que no llenamos estadios, sino plazas más pequeñas; en América Latina se nos hace difícil. Por ejemplo, en mi país hay muy pocos espacios donde tocar; hay uno pequeño como para 500 personas y lo que sigue es un estadio nacional de miles y miles de espectadores”, analizó.



Antes de “Gran Ciudad”, Debi llegó a Los Ángeles tras considerar que su país natal es limitado en el campo musical. Ser corista del músico y compositor brasileño de bossa nova Sergio Mendes fue su primer trabajo en la música.



Luego compuso para artistas como Blacks Eyed Peas, Sean Paul, Belinda, RBD, Ricky Martin, entre otros. Fue corista de algunos como Britney Spears, hizo colaboraciones en jazz y luego, en 2010, lanzó “Luna nueva”, en inglés, su primer álbum de estudio.



Franco de Vita es quien la impulsa a grabar un segundo álbum en español, “Soy”, luego de hacerle coros al cantante venezolano en su “Primera Fila Tour”, para cuyo disco realizaron una colaboración.



“He recibido mucho apoyo de Ricky y Franco. Yo diría que Franco fue la razón por la que mi carrera no se quedó estancada y pude seguir adelante”, agregó.



Debi consideró que la música es una herramienta muy poderosa y que, como artistas, existe una responsabilidad de comunicar cosas positivas con una práctica de calidad para ayudar a los demás.



Aunque reconoció no conocer mucho de los ritmos tropicales, la cantante definió la bachata como “un género masivo en el que le gustaría grabar”, al igual que como haría en el urbano, pero no por motivación económica sino de forma genuina.



“Creo que todas las cosas que vienen de un lugar genuino tienen mayor duración. Tendría que ser algo que realmente me signifique algo y me guste”, puntualizó.