Spurs eliminan a Rockets y disputarán la final del Oeste

12/05/2017 12:00 AM - AP

Los Spurs de San Antonio eliminaron ayer a Houston al vencerlo 114-75 en el sexto Juego de su serie semifinal de la Conferencia Oeste, y ni siquiera necesitaron a Kawhi Leonard para conseguirlo. LaMarcus Aldridge anotó 34 puntos, su mayor cifra en la temporada, y agregó 12 rebotes en su segundo gran desempeño durante la serie, con lo que compensó la pérdida del aporte ofensivo de Leonard, quien se lesionó un tobillo en el encuentro del martes.



Los Spurs tuvieron una ventaja de 19 unidades al medio tiempo de un partido que terminó rápidamente, y no disminuyeron el ritmo para conseguir su primer pase a la final de conferencia desde que ganaron el título en 2014. La victoria en la serie por 4-2 les otorga el boleto para enfrentar en la final del Oeste a los Warriors de Golden State.



Trevor Ariza encabezó el ataque de Houston con 20 puntos en una noche en que James Harden, candidato al título de Jugador Más Valioso, selló su temporada estelar con sólo 10 puntos _empatando su peor desempeño de la campaña.



Lue quiere que Love anote más



El llamado ‘Big Three’ de Cleveland Cavaliers, LeBron James, Kyrie Irving y Kevin Love, se ha convertido más bien en un dúo dinámico durante los playoffs, pues Love ha quedado rezagado, tema del que coach Tyronn Lue habló el jueves.



“Love no anotó tanto o lo que sea, pero a la defensiva y rebotando ha estado genial”, dijo Lue ayer. “Para mí, algo de eso es mi culpa, porque no lo hemos presentado mucho debido a los enfrentamientos que tuvimos con otros equipos.



“Ha estado genial, su mentalidad está ganando, y eso es lo que se trata en los playoffs. En esta próxima serie tenemos algunos enfrentamientos de los que él definitivamente puede aprovechar, y voy a asegurarme de que lo hagamos”.



Los promedios de temporada regular de Love de 19.1 puntos y 11.1 rebotes se han desplomado a 13.8 puntos y 9.1 tablas en los playoffs.