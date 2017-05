Yohanny Rodríguez sigue buscando el éxito en la música

La dominicana Yohanny Rodríguez, ganadora del reality show “Buscando el éxito”, 2011, producido por Roberto Ángel Salcedo, no desmaya en hacer realidad sus proyectos musicales. Dejó su país natal en busca de nuevas oportunidades, y en la actualidad residente en Caledonia, Illinois, donde se le presentó la oportunidad de participar en “La Reyna de la Canción” de la música regional mexicana.



Este reality show es una producción de la cadena Univisión y se transmite de lunes a jueves a las ocho de la noche. A pesar de que la idea es buscar la nueva representante de la música regional mexicana, para Yohanny Rodríguez la música no tiene frontera y aceptó el reto de correr suerte en un género que hasta ahora lleva el sello de los mexicanos.



La francomacorisana reconoció que en la escogencia de las 24 chicas que entraron a la casa de “La Reyna de la Canción” se buscó talento y que no se discriminó a nadie por belleza, figura, ni edad. Rodríguez, quien entró a la competencia a pesar de haber cumplido 40 años, exhortó a Univisión seguir apoyando a tantos talentos que buscan una oportunidad, incluyendo a niños, jóvenes y adultos que como ella pensaban que ya no tenían oportunidad de cumplir sus sueños.



Yohanny hizo un llamado a los productores musicales dominicanos para apoyar a aquellos artistas que tienen talento para la música, pero que ven sus sueños desvanecerse por no encontrar quién le dé la oportunidad. “No basta con realizar concursos si luego se van a quedar en el anonimato”, indicó. También valoró el apoyo recibido por Robertico y espera contar con él cuando en un momento de la competencia necesite su apoyo”, dijo la cantante que admira a Milly Quezada y Mirian Cruz.