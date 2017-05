Tomarán acción legal ante agresor de Ramírez

16/05/2017 12:00 AM - Satosky Terrero Galarza

Mientras José Luis Ramírez, presidente de la Federación Dominicana de Karate (fedokarate), se recupera de la herida de bala que le ocasionó el entrenador Santiago Geovanny Acosta Castro, ese organismo prepara una acción judicial contra el agresor.



Así lo informó el presidente ad vitam de Fedokarate, Ángel Acosta, durante una conferencia de prensa celebrada en la sede de esa entidad.



Acosta presentó el parte médico del Hospital de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, donde se encuentra ingresado Ramírez desde el sábado cuando ocurrieron los trágicos eventos. “Haremos uso de todos los recursos que nos permite la ley a los fines de que esto no quede impune”, apuntó Acosta. “Ya estamos contratando abogados”.



Castro, un entrenador de Fedokarate que, según Acosta, arrastraba problemas por no cumplir algunas reglas del organismo, supuestamente disparó a Ramírez y al vicepresidente de ese organismo, Toñito Ramírez, mientras se llevaba a cabo la clausura de un seminario técnico internacional. Él está en poder de las autoridades.



Acosta admitió que si bien existía el tema de indisciplina con Acosta Castro, nunca pensó que las cosas llegarían a este nivel. El parte médico especifica que Ramírez se encuentra ingresado en la sala de cuidados intensivos tras recibir un impacto de bala en el “maxilar inferior con orificio de entrada en la región geniana del lado izquierdo sin orificio de salida con lesiones de partes blandas y fractura de maxilar inferior más luxación en la articulación temporomandibular bilateral”. Este informe no mencionó acerca de un segundo impacto que recibió Ramírez en su brazo izquierdo.



En un vídeo subido a las redes se observan cuando Ramírez era sacado del pabellón de combate en un vehículo con ambas heridas.

Ramírez está en UCI por precaución médica

Acosta aclaró que Ramírez se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos no porque su vida corre peligro ni porque está inconsciente. “Él es un hombre público y así podemos controlar las visitas”, dijo. “Es solo para tenerlo bajo control. En este momento José Luis ha rebasado toda la situación de peligro”. Dijo que en pocos días estará de nuevo al frente de sus funciones.