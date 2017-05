Caso Odebrecht generó protestas frente a Procuraduría

Efectivos de la Policía Nacional impidieron ayer la instalación de un campamento frente a la Procuraduría General de la República, tal y como había sido anunciado por Marcha Verde y el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo). Aproximadamente a las 8:30 de la mañana llegó un camión con tres personas a bordo, el cual llevaba en su interior las carpas para que los manifestantes se instalaran en el lugar, pero los efectivos policiales, que habían acordonado el lugar desde la madrugada, impidieron que bajaran las cosas y se llevaron detenidos el camión y a quienes viajaban en él.



Posteriormente, pasadas las 10:00 a.m., varios jóvenes llegaron al lugar con carpas en la mano; acción que también fue rechazada por los policías, quienes forcejearon con ellos y tras discusiones y golpes, lanzaron gas lacrimógeno.



El vocero del colectivo Marcha Verde, Jesús Adón, explicó que los detenidos fueron trasladados al Plan Piloto y denunció que “pareciera que los derechos y la Constitución pueden ser interpretados por los policías como les dé la gana y en beneficio del partido que ostenta el poder, del presidente Danilo Medina y de una cuadrilla de individuos que se creen dueños de este país”.



Durante la manifestación fueron detenidas al menos nueve personas, entre las cuales destacan José Silverio, Raiza De León, Pablo Estévez, Gabriel Sánchez y Manuel Cuevas. Frente a esto, el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, ordenó la inmediata liberación de los manifestantes.



Pero los incidentes no fueron sólo con los integrantes de Falpo y del colectivo Marcha Verde. A un grupo de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que decidieron ir a la Procuraduría a conocer lo que estaba pasando, se les impidió el acceso y fueron sacados de la sede de la Procuraduría por la PN a empujones y con gas lacrimógeno.



Por ello, el PRM anunció la designación de una comisión de juristas para recabar elementos sobre la agresión, para así presentar una querella formal.



El vocero del PRM, Alfredo Pacheco, dijo que protestan “enérgicamente por esta agresión por parte de las autoridades a pesar de que ya los encargados de seguridad, específicamente un coronel de apellido Tapia, habían sido notificados por el diputado José Bertico Santana, de que había una gran cantidad de diputados y diputadas que estaban haciendo esta gestión frente a la Procuraduría General de la República”, expresó.



Detalló que los diputados afectados fueron Fidel Santana (Frente Amplio), Fidelio Despradel (Alianza País), Pedro Botello (PRSC), así como los del Partido Revolucionario Moderno, Elías Báez, Faride Raful, Robinson Díaz, Víctor D’ Aza, Franklin Romero, Frank Paulino, Francisco Santo (Nave), Darío Zapata, José Santana (Bertico) y Wellington Arnaud.



En nota de prensa, el Ministerio de Interior y Policía aclaró que no se ha violentado derecho alguno de ningún grupo o conglomerado, pero afirmó que las protestas pacíficas deben realizarse dentro del marco del respeto a la Constitución y las leyes, sin violentar el derecho de los demás, el libre tránsito y el desenvolvimiento normal de las instituciones.



Consideró que instalar un campamento durante cinco días y diez horas diarias “es un exceso que vulnera el orden público en una zona donde además de la Procuraduría General de la República, está la Suprema Corte de Justicia, el Congreso Nacional, entre otras instituciones que verían afectadas sus actividades”.



El procurador General, Jean Alain Rodríguez, dijo que observa con preocupación algunos focos de crispación y tensión social que se han dado en estos días.



“Entendemos que el país está viviendo un momento complejo y que son muchas las expectativas que se han puesto en los procesos de investigación que está llevando a cabo esta institución”, sostuvo Jean Alain Rodríguez en un comunicado.



Aunque no mencionó el caso Odebrecht, dijo que no serán las acciones impulsivas las que contribuirán a la mejor resolución de estos procesos. “Por este motivo, queremos hacer llegar a toda la población un llamado a la tranquilidad y la calma”. Llamó, asimismo, a las distintas instituciones y poderes del Estado, a conducirse con la mayor serenidad y respeto entre sí y hacia la ciudadanía.

“A pesar de esta actuación represiva y desproporcionada de la PN, seguiremos protestando con o sin campamento”.