Muere el único hijo de “Cantinflas”

17/05/2017 12:00 AM - AGENCIAS

Mario Moreno Ivanova, el hijo del reconocido actor y comediante mexicano Cantinflas, falleció la madrugada del lunes en la Ciudad de México de un infarto fulminante. Tenía 56 años.

Su publicista, Emilio Morales Valentín, confirmó a The Associated Press el deceso vía telefónica.



Moreno Ivanova era el único hijo de Mario Moreno, el cómico más famoso de México y quien era más conocido por su nombre artístico de Cantinflas.



Se esperaba que los restos de Moreno Ivanova fueran velados en la capital y cremados ayer martes en el mismo lugar, dijo el publicista.



Moreno Ivanova fue productor asociado de “Cantinflas”, cinta protagonizada por el español Oscar Jaenada, postulada por México para competir por una candidatura a los Oscar en 2014.



“Tenemos que llevar hasta el último puerto esta película y vamos a ver qué nos depara el destino”, dijo a reporteros cuando fue anunciada la postulación por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. La cinta no logró una nominación. Tras la muerte de Cantinflas en 1993, Moreno Ivanova se vio envuelto en una batalla legal con su primo Eduardo Moreno Laparade por los derechos de las películas de su padre. Cantinflas y su esposa Valentina Ivanova Zuvareff lo adoptaron en 1962.



En 2014, Moreno Laparade anunció que obtuvo una sentencia ejecutoria de la Corte Suprema de México que lo confirmaba como sucesor de los derechos de las 39 películas del legendario actor mexicano, mientras que Moreno Ivanova se mantenía como heredero del resto de sus bienes. Moreno Ivanova tuvo problemas con las drogas y el alcohol y llegó a ser detenido por este motivo en Acapulco en la década de 1990.