Cuquín, Cecilia y Boruga dicen que hay poca unión entre humoristas

Cuando la televisión llegó a la República Dominicana, en el año 1952, fue con un programa de humor (Romance Campesino) que se realizó la primera transmisión. A partir de éste, la pantalla chica local ha visto llegar y desarrollarse programas y humoristas que han hecho historia y creado un legado.



La unión que existió en grupos como el de la generación compuesta por Freddy Beras-Goico, Milton Peláez, Cecilia García, Cuquín Victoria y Felipe Polanco (Boruga), fue el ingrediente secreto para su permanencia, y es lo que hoy, 30 años después, reúne a los últimos tres en escena.



Visiblemente, las tiempos han cambiado, pero el tipo de humor que se hacía en esa época que protagonizaron ellos continúa teniendo aceptación, según consideró Cuquín. Estp se lo atribuye, precisamente, a la unión que primó entre él, Freddy, Milton, Boruga y Cecilia.



“Puede ser cierto (que no hay unión entre los comediantes de la generación actual), y se nota. Hay mucho individualismo, no existe el equipo que nosotros formamos, éramos muy unido. Ahora, cada grupo y cada humorista, inclusive, tiene su línea y como que no hacen las cosas en conjunto como nosotros, y creo que eso nos benefició porque trabajábamos como un equipo de volibol, pasándonos la bola cuando considerábamos que el otro podía darle mejor”, dijo Cuquín Victoria a elCaribe.



Los actores y humoristas Cecilia García y Felipe Polanco coincidieron al describir la relación que existió entre los cinco y la que aún mantienen ellos tres, como de amistad y compadrazgo, no solo de compañerismo.



“Lo que hacen los comediantes de ahora es un reflejo de la sociedad actual, como lo hacíamos nosotros. Quizás nosotros explotábamos más toda la versatilidad que uno podía tener”, agregó García. Citó como ejemplo a los fallecidos Milton Peláez (2012) y Fredy Beras-Goico (2010), de quienes resaltó sus capacidades de guionistas, comediantes e imitadores, en el caso de Beras Goico. “Quizás esta generación se enfoca más en lo que al público aparentemente más le gusta, o lo que le ponen ellos para que sea eso lo que le guste, porque al público le gusta lo que tú le enseñas, definitivamente, y probablemente nosotros nos diferenciamos en ese sentido; la versatilidad individual de nosotros se desarrollaba más”.



Boruga explicó que no sabe si ha habido o no unión en la generación de humoristas que se conoce actualmente, pero que aún son muy jóvenes y que, además, “el humor no se puede juzgar”.



Los comediantes coincidieron en que el humor es el reflejo del pueblo y que debe existir la alternabilidad, porque tanto los tiempos como los públicos y estilos van cambiando.

“Los tremendos tres” abre nueva función

El espectáculo “Los tremendos tres”, producido por Joaquín Geara, reunirá por primera vez en 30 años a Cuquín Victoria, Felipe Polanco y Cecilia García. El show está pautado para las 8:30 de la noche del 27 de mayo en Escenario 360 y con una nueva función el viernes 26, en oportunidad de celebrar el Día de las Madres. La música está a cargo de Juan Solares, quien es el productor musical y arreglista del tema oficial “Los tremendos tres”, en compañía del maestro Leo Pimentel, y con escenografía de Félix Cabral.