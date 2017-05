Muere Chris Cornell, una voz respetada del rock

Chris Cornell llegó a ser uno de los vocalistas más aclamados y respetados del rock gracias a su carismática energía en el escenario y a su amplio registro vocal. Fue un líder del movimiento grunge con Soundgarden, pero también tuvo éxito fuera de la banda de Seattle con proyectos que incluyeron Audioslave, Temple of the Dog y álbumes en solitario. Su muerte el miércoles por la noche anonadó a su familia y sus seguidores incondicionales, antes quienes Cornell acababa de cantar horas antes en un concierto en Detroit. La policía dijo el jueves que el deceso del rockero de 52 años está siendo investigado como un posible suicidio.



El vocero de la policía de Detroit Michael Woody dijo a The Associated Press que no podía detallar la razón, pero apuntó que hubo “cosas básicas observadas en la escena” y otro policía dijo a dos periódicos de Detroit que el cantante fue hallado muerto con una banda alrededor del cuello. La oficina del forense del condado de Wayne determinará oficialmente la causa de muerte. Una autopsia era realizada el jueves y se espera alguna información más tarde.



La actual gira de Soundgarden comenzó a fines de abril y estaba prevista hasta el 27 de mayo. Cornell era ampliamente respetado en la industria de la música: tuvo éxito en toda banda de la que formó parte, su voz era memorable y potente, y era un habilidoso compositor. Incluso colaboró en películas como “Casino Royal” (2006) de James Bond, con el tema central, y con “The Keeper” del filme “Machine Gun Preacher”, por la que recibió una nominación a los Globos de Oro. “Para crear la intimidad de una interpretación acústica tienen que haber historias reales. Tienen que ser en cierto modo reales y tener un comienzo, un medio y un final. Eso siempre es un reto en tres minutos y medio o cuatro — poder hacer eso, poder hacerlo directamente”, dijo Cornell sobre la composición en una entrevista con The Associated Press en el 2015. Cornell, quien creció en Seattle, dijo que comenzó a consumir drogas a los 13 años y que a los 15 lo expulsaron de la escuela.