“Me encanta la magia y la aventura, y por supuesto, la lectura”

El libro “Tesoro escondido de la Ciudad Colonial” es el primer cuento infantil, escrito por Nelia Barletta, cuyo motivo es descubrir las historias, anécdotas y leyendas que se esconden entre los monumentos y costumbres de la época colonial de Santo Domingo. Este volumen infantil va dirigido a niños y niñas a partir de los siete años. En ese sentido, explica que “este libro usa el cuento como estrategia divertida para estimular el interés de los niños y niñas en su legado colonial”, y que en la búsqueda del tesoro, los personajes exploran la Fortaleza Ozama, la calle Las Damas, las Casas Reales, el Alcázar de Colón hasta llegar a la Catedral Primada de América. Los beneficios de las ventas son destinados a la Fundación Abriendo Camino, una organización que trabaja a favor de la niñez desfavorecida de Villas Agrícolas, un barrio marginado de Santo Domingo.

Este es su primer cuento infantil… ¿Cómo surgió la idea y en qué se basó para escribirlo?

Soy editora de dos libros fotográficos de la Ciudad Colonial, Patios y Ciudad Colonial y este es mi primer libro infantil. Tuve la idea de usar el cuento de un viaje mágico de tres amigos a través del tiempo para interesar a los niños y las niñas en la Ciudad Colonial de Santo Domingo y en su historia. Este proyecto literario fue ilustrado por Ana Banana Díaz, ilustradora infantil de Un León en Cabarete, entre otras publicaciones. Este libro invita al lector a realizar el mismo recorrido y entrar en contacto directo con el entorno colonial. El libro está a la venta en Librería Cuesta, Quinta Dominica, COPE, Fundación Abriendo Camino, librerías de la Ciudad Colonial y en Amazon.



¿Le inspiró alguna persona o situación?

Me inspiraron mis nietos con quienes me paso mucho tiempo leyendo y la Ciudad Colonial donde vivo desde hace más de 20 años. También quise salir a la conquista de la lectura y contrarrestar la competencia del mundo digital: las computadoras y las tabletas.



¿Cuál es el argumento principal?

Alaia es una niña curiosa e inquieta que hace un viaje mágico a través del tiempo para descubrir la época colonial de Santo Domingo. Con su fiel y sabio compañero Tito, la cotorra y el pícaro pirata Nicola, los tres amigos exploran los principales monumentos de la Ciudad Colonial en búsqueda del tesoro escondido. A través de túneles secretos y encantamientos maravillosos, descubren las leyendas y riquezas históricas de la Ciudad Colonial.



¿Cómo surge el título?

El título El tesoro escondido de la Ciudad Colonial es una metáfora porque además de ser lo que buscan los protagonistas en la historia, el tesoro escondido también es nuestra Ciudad Colonial.



¿Qué hay de usted en el protagonista del libro?

Me encanta la magia y la aventura, y por supuesto, la lectura.



¿Qué pretende comunicar a través de esta obra infantil?

Me gustaría estimular el interés de los niños y las niñas en la lectura y en la historia de su país. El recorrido en búsqueda del tesoro es una aventura mágica pero salpicada de anécdotas y detalles verídicos para captar su imaginación. Lo que cuento es real, por ejemplo, Drake sí se hospedó varios meses en la Catedral con sus piratas; Colón estuvo preso en la Fortaleza y existen muchos túneles subterráneos por toda la Ciudad Colonial.



¿Piensa que existe una “literatura infantil” o que literatura es un sola?

Pienso que la gran literatura infantil como El Principito de Saint-Exupéry, las obras de CS Lewis y otras son parte de la literatura universal; forman una categoría dentro de una sola literatura.



El mercado y la demanda de determinados temas ¿son decisivos a la hora de escribir?

¡Mis motivaciones son más personales, no puedo hablar por los demás!



Los chicos de ahora ¿leen más, igual, o menos que antes?

Pienso que los niños están leyendo y se tienen que seguir estimulando para que construyan buenos hábitos de lectura cuando lleguen a ser jóvenes. Hay que motivar a los padres para que fomenten ese amor a la lectura desde que sus hijos son pequeños. Temo que los jóvenes leen menos, pero algunos argumentan que la lectura se ha desplazado hacia la lectura electrónica, ¡ojalá sea así!



¿Considera que las escritoras están en pie de igualdad con los escritores?

Tengo entendido que aún dentro de la literatura infantil-juvenil en los Estados Unidos, existen más escritores que escritoras.



¿Cuál es su siguiente proyecto?

¡Yo también quisiera saber esa respuesta! Pero me encantó el proceso de escribir para niños, el poder entrar en su mundo imaginario, dejarme llevar por la magia…me encantaría seguir, pero también quiero esperar a ver la acogida de este libro: El tesoro escondido...

Lectura

Considero que tenemos que motivar a los padres para que fomenten ese amor a la lectura desde que sus hijos son pequeños”.

Digital

Con este libro quise salir a la conquista de la lectura y contrarrestar la competencia del mundo digital: las computadoras y las tabletas”.