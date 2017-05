El actor y humorista José Manuel Rodríguez anunció que su personaje más popular, la controversial "La Diva", será retirado de la televisión, decisión que tomó por "razones personales".

"Amigos, he decidido no hacer más, en la televisión, el personaje de La Diva ni de Rosario Tijera, de La Opción de la Noche, por razones personales. Mañana se estrenaba una sección en un programa de Medios Telemicro pero, a pesar de todo, ya no saldrá más en televisión", escribió en su cuenta de Instagram, Facebook y Twitter @JosemaLaDiva.

El ganador del Premio Soberano al Mejor Actor del Teatro 2010, no explicó las razones que le llevaron ante tal decisión, sin embargo, ha sido de conocimiento público que Rodríguez está atravesando por momentos difíciles por la salud de su hijo de 21 años, Emmanuel, quien padece el Síndrome de Down.

Las causas por las que el actor estaría separándose de su personaje más conocido pudieran ser religiosas, ya que “La Diva” es un heterosexual con inclinación al chisme, y el actor se ha estado acercando a la iglesia.

"No soy de los que ora mucho y, de hecho, he estado alejado de Dios...", escribió en sus redes semanas atrás al invitar a unirse a una cadena de oración por la salud de Emmanuel. A esta le sigue, y justo antes del anuncio, otra imagen y mensaje religioso.

