LeBron discute con fanático frustrado por solo anotar 11 puntos

CLEVELAND, Ohio, EE.UU. (AP) — La frustrante noche de LeBron James continuó después de una de sus peores actuaciones en playoffs de su espléndida carrera.

James discutió con un aficionado el domingo por la noche luego que los Celtics de Boston remontaran una desventaja de 21 puntos en el tercer periodo y sorprendieran a los Cavaliers de Cleveland en el tercer partido de la final de la Conferencia del Este.

Mientras caminaba por un pasillo de la Arena Quicken Loans rumbo a la conferencia de prensa tras el juego, James, que sólo anotó 11 puntos y apenas uno en los últimos 18 minutos, fue abordado por el aficionado debido a su mal desempeño. James giró y pidió al hombre que repitiera lo que dijo.

Personal de seguridad alejó al fanático de James, que después se dirigió al podio y fue franco al evaluar una actuación inusualmente mala del mejor jugador de la NBA.

"Tuve un juego difícil, punto", declaró. "No sólo en la segunda mitad. Yo, personalmente, no traía nada. Mis compañeros hicieron un gran trabajo al mantenernos en la pelea, generando esa ventaja. Pero yo, personalmente, no traía nada. Es todo lo que tengo que decir sobre mi desempeño".

Y es que en realidad, no había nada de qué entusiasmarse.

James no anotó en el cuarto periodo y sólo aportó uno de ocho tiros de campo, un rebote y una asistencia en la segunda mitad.

Fue la menor puntuación de James en los playoffs desde que terminó con siete tantos para Miami en la final de conferencia de 2014 frente a Indiana, y antes de la remontada de Boston, James tenía marca de 49-0 en duelos de postemporada que su equipo fuera ganando por al menos 20 puntos.

Lo que lo hizo más asombroso aún fue que James ha brillado esta postemporada, llegando su juego a otro nivel.

Había anotado al menos 30 puntos en ocho partidos consecutivos de playoffs, el primer jugador en hacerlo desde Kareem Abdul-Jabbar en 1970, y no parecía haber algo que los Celtics pudieran hacer para detenerlo.

Pero James encestó solamente cuatro de 13 tiros de campo, fallando sus cuatro intentos de triples. Registró seis rebotes y seis asistencias, pero perdió el balón seis veces, incluyendo una costosa pifia cerca del final cuando su pase fue interceptado por Jae Crowder.

"Es humano, por lo que tendrá noches como esta", afirmó el entrenador de los Cavaliers, Tyronn Lue. "No tiró bien, y aun así tuvimos una ventaja de 20 puntos. Es un partido que debimos ganar, pero ellos jugaron duro".

Los Celtics, que fueron humillados por 44 puntos en casa en el segundo duelo de la serie, ganaron pese a no contar con su base estelar Isaiah Thomas.

La derrota puso fin a una racha de 10 victorias seguidas de Cleveland en esta postemporada y una serie de 13 triunfos seguidos en playoffs que inició en el cuarto choque de la final del año pasado.