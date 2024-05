José Siri y Abner Uribe se dijeron esto antes de irse a los golpes

El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Abner Uribe, y el jardinero de los Rays de Tampa Bay, José Siri, fueron expulsados de la victoria de los Cerveceros por 8-2 después de que lanzaron golpes durante una pelea que estalló en la octava entrada.

El incidente principal estalló en la octava entrada y rápidamente provocó las expulsiones después de que se vaciaron ambas bancas. Siri conectó un roletazo para comenzar la entrada y Uribe atrapó un lanzamiento de Rhys Hoskins para hacer la jugada en primera.

Sin embargo, casi de inmediato el juego de rutina se vino abajo. Abner Uribe, que esperó junto a la primera base a que Siri llegara antes de pasar junto a él, le dijo algo a Siri. Eso rápidamente intensificó las cosas, lo que llevó a que se lanzaran golpes mientras la escena se volvía increíblemente caótica.

Después del juego, José Siri fue abordado por los medios, quienes le preguntaron sobre qué fue exactamente lo que se dijeron él y Uribe en la inicial.

José Siri reveló que le preguntó a Uribe por qué rozó su cuerpo con el de él, a lo que Uribe le dijo que lo hizo porque le dio su gana, lanzando una bofetada de manera inmediata y provocando otra reacción de Siri.

Sin embargo, Uribe también se defendió mediante su traductor a la hora que los medios lo cuestionaron.

Abner Uribe tells his side of the story regarding his altercation with Jose Siri: pic.twitter.com/NF4rNx0Hcg