The Lion debuta con Latin Legends Music

Leonardo de Jesús Francisco Martínez mejor conocido como The Lion, presentó oficialmente su proyecto musical, una rica fusión de reggaetón con géneros como bolero, vallenato y merengue, que ha encontrado acogida inmediata. Y no es para menos. Su primer sencillo, “Aficiá de mí”, suena con fuerza en la radio y canales digitales. Lo mismo ha ocurrido con el videoclip, que dirigió Luis Gómez Films en locaciones de San Francisco de Macorís.



Esta canción, de la autoría de The Lion y producida por Ángelo Vargas y Dj Nostik, muestra la versatilidad que posee este novel intérprete para posicionarse en la industria discográfica.



“Trato de ser versátil, hacer temas de discotecas que también las puedan colocar en la radio, que el público las pueda consumir en cada escenario. Creo que la música no contamina, sino las letras. Para tú pegarte no tienes que incluir palabras ofensivas en una canción”, indicó el cantante oriundo de Navas, Puerto Plata y residente en Santiago de los Caballeros. Al igual que “Aficiá de mí”, sus temas nacen de las cosas sociales, del amor, del sufrimiento. “Trato de llevar una propuesta bien movida, pero cuido que mis letras no suenen vulgares, porque considero que la música es el lenguaje universal y por eso hago música para todos”, puntualizó este artista que creció fascinado por las canciones de Anthony Ríos.

“En mi casa había un disco de Anthony Ríos con el que mi abuela hacía los oficios, y siento que fue lo que despertó en mí el entusiasmo por la música. Luego comencé a escribir canciones, pero me daba como vergüenza mostrarla al público o a otra persona”, recordó. Pero es a la edad de los 11 años que decide abrirse paso en los eventos artísticos escolares mostrando su pasión por la música. Ahora presenta oficialmente su proyecto de la mano de su mánager DJ Braylin, con el apoyo de la compañía Latin Legends Music. “Ha sido muy importante para mí esta unión, estoy muy agradecido por la confianza que han depositado en mi talento”, dijo The Lion.