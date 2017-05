El Nene La Amenazzy: “Nunca me iría en contra de quien me dio la mano”

El popular cantante urbano Nene La Amenaza "Amenazzy", expresó que nunca se iría en contra de alguien que le haya dado la mano, y que si hubiera tenido algún problema con alguien se lo hubiera dicho de forma personal.

Al sostener una entrevista el pasado martes con el locutor Mr. Jota, de la nueva Power 103, aclaró el cómo acontecieron algunos malos entendidos, y específicamente el sucedido con el también artista urbano Don Miguelo.

“Personas que han hecho menos por mí, yo los he puesto allá arriba, imagínate tú que no haría yo por alguien como Don Miguelo que en mis inicios me dio la mano… ¿Cómo no voy a darle las gracias?”, acotó.

El artista ve feo que la primera opción siempre sea pensar lo peor de los demás: “Ese día estaba incomodo yo, no con él, subí dije lo que tenía que decir y me fui. Cuando vi su post de verdad me sorprendí”, dijo.

Por otro lado, Amenazzy además estrenó esta semana su nuevo video musical “Lunes pal´que puede” filmado en su reciente gira por Colombia, que en menos de 24 horas ya tiene cerca 500,000 views.

Durante la entrevista Amenazzy cantó como primicia para la nueva Power 103, un poco de su nueva colaboración junto a El Alfa, la que aún no tiene fecha de salida, pero que el mismo artista dijo que es un éxito garantizado.