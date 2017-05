Papi Sánchez inicia su “reinado” en la música urbana

El cantante dominicano Papi Sánchez expresó que no le teme a la piratería y que la ve como una especie de trabajo de intercambio, porque al final “el pirata lo que hace es promover la música de los artistas”. “Eso yo lo veo como un intercambio, no piratería, porque al final del día lo que están haciendo es promoviendo tu música, no me importa”, aseguró el intérprete de “Suave mami”.



Indicó que en su carrera ha sido bendecido, debido a que está dentro de los cantantes dominicanos que siempre venden sus álbumes y que el público respeta. Manifestó que las personas que realmente admiran y valoran el trabajo de los artistas coleccionan sus álbumes y no compran discos pirateados o falsificados. “¡Qué viva el intercambio!”, exclamó el artista durante una visita a elCaribe a propósito de la promoción del álbum Mi Reinado, el número ocho de su carrera, el cual cuenta con las colaboraciones del cantante holandés Nol Havens, de The Art Company, en el tema “Susanna” y la otra con Frankie Negrón, con “Prueba de amor”.



Colaboraciones



Además, este nuevo disco está compuesto por 10 temas, dos de los cuales son “Mi reinado” y “Conmigo no cuentes”, de la autoría de su hijo, Jamel De León, quien tiene 18 años de edad.



“El álbum cuenta con diez canciones, el 90 por ciento de la autoría es mía y dos fueron compuestas por mi hijo mayor”, informó Sánchez. Este trabajo musical incluirá, además, tres videos clips, “Memorias de París”, que fue rodado en Francia y que ya fue presentado de manera oficial; “Susanna”, que será grabado en Holanda, junto a Nol Havens, y “Prueba de amor”, con Frankie Negrón, en Nueva York. Sobre Mi Reinado, dijo que ya llegó el tiempo de hacer lo que él quería, un disco totalmente urbano. “No fue que dejé el merengue, es solo este álbum, porque quise hacer lo que no podía cuando empezamos porque la música aquí tenía muchas restricciones; había que romper el hielo, y más que vengo de un tiempo donde busqué la forma de abrirle la puerta al género desde la radio, cuando era director de emisoras”, manifestó Sánchez, quien también es MC locutor.



Recuerda que uno de los métodos que usó para introducir la música urbana en los medios fue fusionar el hip-hop-con el merengue, y que con esto buscaba que los jóvenes artistas de ese entonces pudieran salir a las calles sin ser señalados como delincuentes. “Llegó el tiempo de hacer un álbum como yo quería, puramente urbano”, puntualizó.

Disco también saldrá en versión deluxe y en vinil

El cantante también informó que dentro de tres meses el álbum Mi Reinado saldrá en la versión deluxe y en vinil, con ocho canciones adicionales y varias colaboraciones; entre ellas, con Zion y Lennox, Yomo, la salsera La India y la de un intérprete de música urbana dominicana, cuyo nombre no reveló. Manifestó sus deseos de volver a cantar al público dominicano como en sus inicios, cuando se presentaba en todos los pueblos del país.