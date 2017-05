27/05/2017 12:00 AM - El Caribe

La viuda de Chris Cornell escribió una carta dirigida al fallecido vocalista de Soundgarden, días después de que éste se suicidara. Vicky Cornell escribe en la nota, publicada en Internet el miércoles por Billboard, que lamenta no haber visto lo que le estaba pasando esa noche. Cornell fue declarado muerto el 18 de mayo tras ser hallado inconsciente en su cuarto de hotel en Detroit. “Lamento que hayas estado solo, y yo sé que no fuiste tú, mi dulce Christopher. Tus hijos lo saben también, así que puedes descansar en paz”, escribió. La oficina del médico forense del condado de Wayne dijo que Cornell, de 52 años, se ahorcó. Una autopsia completa y los resultados de una prueba de toxicología están pendientes. Vicky Cornell ha dicho que el cantante pudo haber tomado una dosis mayor a la recetada de un medicamento contra la ansiedad. “Estoy rota, pero me levantaré por ti y cuidaré de nuestros hermosos bebés. Pensaré en ti cada minuto de cada día y lucharé por ti”, escribió. “Tenías razón cuando dijiste que somos almas gemelas. Dicen que los caminos que se cruzan vuelven a cruzarse y yo sé que tú vendrás a buscarme, y estaré aquí esperando”. El funeral de Cornell estaba programado para ayer viernes en Los Ángeles. Sus restos fueron trasladados a Los Ángeles a principios de esta semana.