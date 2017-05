Jean Alain: “Están todos los que son y son todos los que están”

29/05/2017 11:38 AM - Sandra Guzmán

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, explicó que las 14 las personas sometidas por el caso Odebrecht están acusadas de incurrir en sobornos, lavado de activos, asociación de malhechores y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

Tras decir los nombres y cargos que ostentan y ostentaban los vinculados, el funcionario aseguró que en el expediente “están todos los que son y son todos los que están” y que fueron sometidos por violación a los artículos 2 y 3 de la Ley 448-06 sobre soborno y 123, 124, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 176, 265 y 266 del Código Penal Dominicano. Además, por los artículos 2 y 7 de la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

Dijo que pedirán un año y medio de prisión preventiva como medida de coerción y la complejidad del caso debido a sus dimensiones. Asimismo, que se les retire la inmunidad parlamentaria a los imputados que son legisladores.

El procurador señaló que desde mañana martes inician el proceso y aclaró que no todos los detenidos cometieron los mismos hechos ni tampoco en el mismo tiempo.

"No en todos los casos el modus operandi fue el mismo, ni todos ellos participaron de los mismos hechos. "Cada caso de soborno y corrupción #Odebrecht tiene sus particularidades", detalló durante la rueda de prensa que ofreció en la Procuraduría General de la República, en la cual no se permitió preguntas de la prensa.

Otro punto que aclaró es que las personas que están detenidas a solicitud del Ministerio Público están sujetas a permancer en esa condición o ser liberadas a consideración de un juez. "Sin embargo, a partir de ahora está en manos de los jueces aceptar o rechazar nuestra solicitud. Son los jueces quienes van a decidir si luego de que lo hemos apresado, los dejan o no en libertad", adujo.

De igual manera, Rodríguez dijo que el caso será conocido en la Suprema Corte de Justicia debido a la jurisdición privilegiada que obstentan algunos de los imputados, al ser congresistas y/o funcionarios activos.

"Proceso judicial caso #Odebrecht deberá ser conocido por SCJ. Algunos implicados son congresistas y ministros activos. "Conforme a la ley, la SCJ debe ser quien juzgue a los imputados con jurisdicción privilegiada", detalló.

Los detenidos

Temístocles Montás, ministro de Industria y Comercio y ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y Víctor Díaz Rúa, ex ministro Obras Públicas.

También Radhamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales –CDEEE-; Andres Bautista, ex presidente del Senado y actual presidente del opositor Partido Revolucionario Modeno -PRM-; el ex diputado Ruddy González y Ángel Rondón, quien era supuestamente la persona que manejó los 92 millones que la empresa brasileña entregó en soborno en el país para que le fueran adjudicadas obras.

Además Roberto Rodríguez, ex director del Instituto Nacional de Aguas Potable -Inapa- y César Sánchez, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales -CDEEE- y dirigente del PRM.