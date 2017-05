Las memorias de Rosana “en la piel” de Santo Domingo

Si hay algo que caracteriza a la cantautora española Rosana, es su sentido del humor, espontaneidad y que no tiene límites cuando se trata de complacer a sus seguidores ya sea con fotos, canciones o bajando del escenario para sentirse “aún más cerca”.



Aunque inició su presentación en el teatro la Fiesta del hotel Jaragua con 41 minutos de tardanza, la asistencia era notablemente baja. Salió del extremo derecho del público, y de inmediato se adueñó de su guitarra, negra como su vestuario y el de sus cuatro músicos, mientras un conteo descendiente de seis minutos se proyectaba en las tres pantallas al interpretar “llegaremos a tiempo”.



Sin pausa continuó con “Todo es empezar”, prometió regresar a la República Dominicana más seguido hasta convertirlo en uno de los países que más ha visitado, y mientras iba agotando su repertorio y el lugar continuaba llenándose, Rosana sustituyó sus canciones por anécdotas e historias cargadas de humor.



“He visto que aquí las personas llegan muy tarde. Yo pensaba que la gente que más tardaba era la de mi tierra (Islas Canarias), me he dado cuenta que no, que aquí es más”, dijo en tono jocoso.



La cantante, de 53 años, desplegó todo un número de chistes y anécdotas entre las que preguntaba porque el público suele cantar con temor al principio o a esperar que la persona de al lado empiece, porque suben las manos y las mueven de lado a lado y porque los artistas se despiden para irse a esconder y esperar que pidan otra canción.



En ocasiones, sus chistes y cuentos provocaron más algarabía y revuelo que algunos temas.



Se quejó del frío que hacía en el teatro, agregó canciones en acústico como “Tormenta de arena”, “Mátame” y “Cartas verdes”, y, a ritmo de un popurrí que incluyó “Si tú no estás aquí”, “El talismán”, “Te debo este sueño” y “A fuego lento”, recorrió cada rincón subiéndose en las sillas, tomándose fotos, abrazando y besando a sus seguidores y haciendo “mannequin challenge” impregnando su energía y euforia en el público que tras, su despedida, la motivó quedarse en el escenario tomándose más fotos.



El extenso repertorio de Rosana Arbelo incluyó temas como “Puede ser”, “No olvidarme de olvidar”, “Sin miedo”, “Hoy”, con la que presentó su banda, “Así son las cosas”, “El cielo que me das”, “La memoria de la piel”, nombre además de su último álbum y gira”, “Silencio”, entre muchas otras que no terminaron con las peticiones de un público exigente.



“El mundo es mucho más mágico porque ustedes están (...) que nada ni nadie les borre la sonrisa”, dijo al despedirse, con el tema “Mañana”, y agregar a Santo Domingo entre los recuerdos que ahora lleva en su piel.