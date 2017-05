Procuraduría dará rueda de prensa por presos Odebrecht

29/05/2017 09:04 AM - Sandra Guzmán

La Procuraduría General de la República realizará en el transcurso de la mañana de este lunes una rueda de prensa para dar detalles de las personas que han sido detenidas por el caso Odebrecht.

La hora del encuentro de las autoridades con la prensa no ha sido precisada todavía.

En la mañana de hoy al menos ocho personas fueron detenidas por el caso de los sobornos que pagó la compañía brasileña en el país para la adjudicación de obras. Entre los detenidos están:

Entre los detenidos están Temístocles Montás, ministro de Industria y Comercio y ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y Víctor Díaz Rúa, ex ministro Obras Públicas.

También Radhamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales –CDEEE-; Andres Bautista, ex presidente del Senado y actual presidente del opositor Partido Revolucionario Modeno -PRM-; el ex diputado Ruddy González y Ángel Rondón, quien era supuestamente la persona que manejó los 92 millones que la empresa brasileña entregó en soborno en el país para que le fueran adjudicadas obras.

Además Roberto Rodríguez, ex director del Instituto Nacional de Aguas Potable -Inapa- y César Sánchez, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales -CDEEE- y dirigente del PRM.