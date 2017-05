Trasladan desde Fiscalía hacia la SCJ a acusados caso de sobornos Odebrecht

Fueron trasladados hace unos momentos desde la Fiscalía hacia la Suprema Corte de Justicia (SCJ) los acusados en el caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Los implicados, que fueron detenidos ayer por la Procuraduría, fueron sacados por la parte de atrás del edificio del palacio de Justicia del Distrito Nacional, en Ciudad Nueva, y llevados en diferentes vehículos fuertemente custodiados por agentes policiales.

El caso se ventilará hoy martes en la SCJ por tratarse de un caso con jurisdicción privilegiada, al estar involucrados legisladores y ministros del Gobierno.

El traslado inició a las 6:05 de la tarde y minutos después los acusados llegaron a su destino.

La medida de coerción será conocida a las 8:00 de la noche.

Por el caso, un juez ordenó el apresamiento de Temístocles Montás, ministro de Industria y Comercio y ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y Víctor Díaz Rúa, ex ministro Obras Públicas.

También Radhamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales –CDEEE-; Andres Bautista, ex presidente del Senado y actual presidente del opositor Partido Revolucionario Modeno -PRM-; el ex diputado Ruddy González y Ángel Rondón, quien era supuestamente la persona que manejó los 92 millones que la empresa brasileña entregó en sobornos en el país para que le fueran adjudicadas obras.

Además Roberto Rodríguez, ex director del Instituto Nacional de Aguas Potable -Inapa- y César Sánchez, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales -CDEEE- y dirigente del PRM.

Los acusados

Están en el expediente Alfredo Pacheco, Ángel Rondón, Bernardo Antonio de Moya, César Sánchez Torres, Conrado Pittaluga, Juan Roberto Rodríguez Hernández, Temístocles Montás, Julio César Valentín, Máximo Leonardo Ramírez, Porfirio Andrés Bautista, Ramón Radhamés Segura, Ruddy González, Tommy Galán y Víctor José Díaz Rúa.