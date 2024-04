La Drug Enforcement Administration (DEA) y U.S Marshals Service felicitaron a la República Dominicana por la lucha contra el crimen organizado, durante una visitarealizada por una delegación de autoridades dominicanas a Washington.



A través de la Embajada de los Estados Unidos, la DEA y los Marshals, extendieron formal invitación a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PRG) y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para visitar las instalaciones de la Oficina Central de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Washington, D.C.



La delegación Dominicana que asistió a las actividades en Washington estuvo encabezada por la procuradora general de la República Dominicana, Miriam Germán Brito y el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente la Dirección Nacional de Control de Drogas.



Ambos funcionarios fueron recibidos en su despacho por la Administradora de la DEA, Anne Wilgram, así como Ronald L. Davis, director de los United Marshals Service; Renita Denise Foster, directora de la División del Caribe, y Clifford Brown, sub-director de la División del Caribe, quienes fueron acompañados por el supervisor de la Oficina de Santo Domingo División Caribe de la DEA, DR. Melitón Cordero y por los U.S Marshals, Silvestre del Rosario y Sasha Zacarías, supervisora Investigadora.



En el marco de las actividades realizadas entre el 15 y 19 de abril del año en curso, la Administradora de la Drug Enforcement Administration felicitó al Gobierno dominicano por las operaciones recientes, por los duros golpes al narcotráfico y al crimen organizado.



Asimismo, el director de los U.S Marshals, Ronald E. Davis, en visita programada a la sede central de la institución, hizo un reconocimiento especial al Gobierno dominicano, encabezado por Luis Abinader, por escalar de la posición 10 a la número 3 en la captura de fugitivos que huyen de la justicia norteamericana.

Colaboración



Como parte del apoyo de los Estados Unidos hacia la República Dominicana, se trataron temas para el fortalecimiento de las relaciones de cooperación y de acción rápida efectiva.



Se puso como ejemplo el éxito de la reciente operación Caimán, que fue reconocida por ambas instituciones como una de las más contundentes de los últimos años, que se realizó de manera conjunta. Los funcionarios dominicanos reafirmaron el compromiso de continuar en la lucha contra el crimen organizado.

Acciones contra el crimen organizado

La República Dominicana ha llevado a cabo varias operaciones significativas en su lucha contra el crimen organizado. Entre estas la Operación Halcón IV, puesta en marcha por las autoridades para combatir las estructuras del crimen organizado. De igual forma se ha fortalecido el marco regulatorio contra el lavado de dinero y se han dirigido acciones en el país por el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas.