Virgilio Méndez en la Colección de Casa Cuesta III

Tener en nuestras manos una de las piezas de colección de Arte Café, es sin duda alguna una maravillosa forma de poder acceder y disfrutar el arte e incluso tener la posibilidad de compartirlo con amigos. Más aún, es un medio efectivo para promover la trayectoria visual de los más destacados creadores nacionales.

Ahora bien, para poder concretar este tipo de proyectos es necesario trabajar en equipo, ya que no solo es escoger las obras y arriesgarse a sacar al mercado una serie que puede o no calar en el gusto popular, sino que también hay que tener en cuenta el tema del derecho de autor.



En todo ello interviene también una fórmula mágica que es la fotografía, pues si no se logra captar con absoluta maestría la obra original, difícilmente podrá lograrse una buena impresión en la cerámica por medio de la cual se aprecie en esencia el valor estético de la pieza de arte primaria.



Así que no podía ser otro que el admirado Mariano Hernández quien tuviera la responsabilidad de fotografiar las decenas de imágenes que han pasado a la colección de Arte Café, y ahora que se promueve la obra del artista Virgilio Méndez no ha sido la excepción.



Nuestro maestro del lente nos cuenta que para él ha sido un honor poder trabajar en lo que más le gusta, que es hacer fotografía y sumergirse entre las obras de los creadores más consagrados del arte dominicano. “Más que un honor es un verdadero lujo”, comenta Mariano, por lo que agradece al señor Alejandro González por permitirle ser parte del equipo.



Nuestra enhorabuena al grupo Casa Cuesta por promover el arte, sobre todo de artistas que muchas veces caen en el olvido y cuyas obras merecen ser resaltadas por su real aporte al desarrollo no solo de los medios pictóricos, sino también conceptuales, pues pocos creadores nacionales exaltan y preservan la riqueza que supone ser el resultado de un proceso sincrético único, donde interviene lo aborigen, lo europeo y lo africano, que es precisamente lo que hace Virgilio Méndez.