Miguel Sanó y Nelson Cruz llegaron a los14 cuadrangulares

05/06/2017 12:00 AM - AP

Una revisión de video anuló la base robada de Ben Revere y la jugada acabó como el último out, para que los Mellizos de Minnesota derrotasen ayer 3-2 a los Angelinos de Los Ángeles. El puertorriqueño José Berríos sumó su cuarta victoria, ayudado con el jonrón de dos carreras del dominicano Miguel Sanó para tomar la ventaja en el sexto episodio.



Revere dio un sencillo con un out en el noveno ante Brandon Kintzler, y Cliff Pennington falló con un elevado. Revere se fue en robo luego que Eric Young Jr. tomó un segundo strike cantado.



Revere se deslizó de cabeza antes que llegar el tiro del receptor Jason Castro al torpedero Ehire Adrianza, y el umpire de segunda Clint Fagan cantó quieto. Pero Revere se pasó de largo en la base, con el venezolano Adrianza tocándole el pie izquierdo con el guante.

Luego que el mánager de los Mellizos Paul Molitor pidió la revisión, Revere fue declarado out tras 1 minuto y 45 segundos. Minnesota ganó tres de cuatro en la casa de los Angelinos al abrir una gira de 10 juegos.



Seattle completó barrida



El cubano Ariel Miranda lanzó pelota de cuatro hits para el primer juego completo de su carrera, y los Marineros de Seattle vencieron e7-1 a los Rays de Tampa Bay, completando la barrida en la serie del fin de semana.



Miranda (6-2) fijó un tope personal de nueve ponches y concedió un boleto. Solo ha permitido siete carreras limpias en 30 innings en sus últimas cinco salidas.



El dominicano Nelson Cruz sacudió un jonrón de dos carreras y Mike Zunino remolcó un par de anotaciones en la séptima victoria de Seattle en sus últimos ocho partidos.