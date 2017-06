Conservadores no obtendrían mayoría en GB

09/06/2017 12:00 AM - AP

LONDRES. Una encuesta proyecta que el Partido Conservador de la primera ministra Theresa May obtendrá la mayor cantidad de escaños durante las elecciones británicas, pero podría no alcanzar los suficientes para lograr la mayoría parlamentaria. De confirmarse, el resultado sería humillante para May, quien convocó a elecciones anticipadas con la esperanza de incrementar su mayoría y fortalecer la postura británica en las negociaciones para abandonar la Unión Europea. El plan parece haber sido contraproducente, y ella podría enfrentar presión para que renuncie.



La encuesta pronosticó que los conservadores obtendrán 314 escaños por 266 del Partido Laborista. Se proyectan 34 para el Partido Nacional Escocés y 14 para los Liberal Demócratas. Un partido requiere de 326 escaños de los 650 en la Cámara de los Comunes para formar un gobierno de mayoría.