Ernesto Núñez, del grupo Becrazy, gana Beca Miguel Bosé de Berklee

10/06/2017 12:00 AM - El Caribe

Ernesto Núñez, bajista de la agrupación dominicana BeCrazy, es el ganador de la Beca Miguel Bosé para estudiar en Berklee College of Music. El músico, de 22 años, quien fue seleccionado entre unos 400 aspirantes, recibirá hasta 200,000 dólares (9.4 millones de pesos) para cursar sus estudios de música en la prestigiosa universidad estadounidense, a la que ya ha sido aceptado para empezar en el otoño. La beca es cofinanciada por Bosé y la Fundación Cultural Latin Grammy, que hizo ayer el anuncio oficial en Boston, donde queda la casa de estudios. La fundación comenzó a dar becas similares en sociedad con Juan Luis Guerra hace dos años.



“Estoy súper emocionado”, dijo Núñez en una entrevista telefónica reciente con AP. Relató que el propio Bosé le dio la noticia por videoconferencia y lo invitó con su familia a su reciente concierto en Dominicana, donde tuvieron la oportunidad de conocerse. “Eso fue increíble. Yo pensaba que era una entrevista de aptitudes, me dijeron que yo era uno de los finalistas ... y de repente yo veo que me dicen ‘no tenemos más preguntas para ti pero hay alguien que te quiere preguntar algo’, y de repente sale ese señor. Fue súper emocionante”, relató el beneficiario con entusiasmo. “Para mí fue un sueño. (En el concierto) conocí a los músicos de tarima, lo conocí a él un poquito más personal... De verdad fue un sueño estar frente a un artista que admiro mucho”, añadió. En entrevista con AP, Bosé dijo que el proceso de selección fue “largo y complicado” y que en él participó personal de la Fundación Cultural Latin Grammy y cerca de una veintena de profesores de Berklee. Anticipa una experiencia enriquecedora para el joven músico, a quien celebró su “actitud personal muy positiva, entusiasta y amable”.