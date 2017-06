“Soy fiel amante de todas las ramas del arte”

La artista plática e ilustradora, Elsa Cáceres ha realizado diversas exposiciones colectivas, y además ha recibido mención de honor en concursos de arte por sus trabajos. A temprana edad se involucró en el arte, luego se unió formalmente a la Escuela Nacional de Bellas Artes, y más adelante en la Escuela de Altos de Chavón. Complementó sus estudios en el Parsons School of Design, y actualmente es estudiante de término de Arquitectura de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Elsa explica que suele trabajar todo el tiempo, pues para ella la obra no es solo lo material, sino lo inmaterial que habita en su conciencia, aquello que va creando en su subconsciente y que luego materializa en su taller. Refiere que el proceso de investigación ya en sí representa una inversión de tiempo a la obra. Expresa que “me encantaría que mi arte llegue a todas partes del mundo y disfrutar de las reacciones de las personas”.

¿Qué debe hacer un artista plástico para reinsertarse en el ambiente y exponer en galerías de arte?

Pienso que el artista debe estar más preocupado en producir buenas obras que en insertarse en galerías, el trabajo habla por sí solo. Los buenos galeristas están siempre alerta a los artistas emergentes con discursos innovadores, en caso de que algún artista quiera insertarse de manera directa la presentación del portafolio siempre es una buena idea así como las exposiciones de arte.



¿Cuánto tiempo le dedicas a tu obra?

Suelo trabajar todo el tiempo, pues para mí la obra no es solo lo material, sino lo inmaterial que habita en mi conciencia, aquello que voy creando en mi subconsciente y que luego materializo en mi taller. El proceso de investigación ya en sí representa una inversión de tiempo a la obra.



¿Qué tanto valor crees que tienen tus temáticas para las personas?

Cuantificar el valor es complejo, pues cada arte tiene su público, podría decir por la experiencia de Onírico, mi exposición individual, que fue muy gratificante ver como las personas se conectaban con mis narrativas hasta el punto de hacerles recordar hechos del pasado de sus vidas, eso no tiene precio.



¿Cómo te sientes al desempeñarte en este medio?

Muy feliz. El arte cambió mi vida por completo, me ha hecho un ser muy reflexivo y amante de la naturaleza, a su vez me siento con mucha responsabilidad pues creo firmemente en que los artistas son los encargados de reportar visiones del mundo que van más allá de la mera realidad, creando cambios y permitiendo al espectador analizar su contexto.



¿A cuáles artistas admiras?

Admiro mucho la obra de los grandes maestros por su entrega a las artes, en especial a Frida Kahlo, Gustav Klimt y Joaquín Sorolla; artistas contemporáneos creo que sería difícil mencionar un nombre, pues respeto y admiro a todo aquel que busca expresar sinceridad y entrega en su obra.



También eres ilustradora. Cuéntanos de esa faceta, ¿qué proyectos has realizado y/o piensas realizar?

La ilustración me permite ordenar mis narraciones y ampliar mis recursos para graficar mi proceso como ilustradora. Está directamente compenetrado con mi obra personal, actualmente estoy preparando una serie de ilustraciones para mi próxima exposición individual.



¿Qué más te gusta aparte de la pintura y la ilustración?

Soy fiel amante de todas las ramas del arte, la escultura, la instalación, el grabado y el dibujo. Pienso que un artista debe ser capaz de expresarse por medio de múltiples medios, si pudiera citar otra rama diría que la arquitectura ha ampliado mi mente a un nivel que nunca pensé imaginar, así como la fotografía, permitiéndome desarrollarme en muchos campos del saber.



Cuéntanos de tu primera exposición. ¿Cuáles fueron los conceptos que utilizaste?

Onírico fue el nombre que recibió mi primera exposición individual, en esta ocasión el concepto se basó en crear historias dentro de espacios imaginarios o reales con el fin de resaltar la vida de los elementos que formaban parte de mi familia. Narrando la acumulación de historias de los sujetos y provocando emociones, ya sean melancolía, felicidad, nostalgia. El objetivo era que las personas entraran en el espacio y se conectaran con las narraciones compenetrándose con experiencias de mi vida.



Presentaste recientemente una exposición colectiva. ¿En esta ocasión qué ofreciste a los amantes del arte?

En esta muestra tuve la oportunidad de narrar la historia del icono más fuerte de toda mi obra “La silla roja” La obra “Memorias de una silla roja” se basa en la relación entre su pasado, presente y futuro, tomando como inspiración las historias que conforman mi ser. La historia muda entre los objetos encontrados ha sido mi inspiración fundamental, en este caso en particular nos referimos a una silla cuyo origen data de la Revolución de Abril, dicho objeto ha sido parte de mi familia desde el año 1964 donde este modelo de silla era un icono mobiliario. La carga histórica que presenta este objeto es el punto de partida para empezar a contar esta historia y su relación conmigo misma, el impacto emocional entre los seres que me rodean y mi coexistencia con el mundo exterior. l

