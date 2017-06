Víctor Manuelle enciende la industria salsera

19/06/2017 12:00 AM - El Caribe

El salsero puertorriqueño Víctor Manuelle regresa con el sencillo “Hasta que me dé la gana”, escrito por Wilfran Castillo. El video musical de la canción fue filmado en Colombia y narra la historia de un hombre cuya amada sostiene una relación formal con otra persona, a pesar de no estar enamorada de él.



“Hasta que me dé la gana” sigue los pasos de su sencillo anterior, “Imaginar” feat. Yandel, que llegó al #1 en la lista Tropical Songs de Billboard y se hizo acreedor de un Disco de Oro por sus ventas y reproducciones en Estados Unidos y Puerto Rico. En su edición del fin de año, Billboard lo reconoció como el éxito tropical más popular de todo 2016.



El pasado 8 de junio, Víctor Manuelle recibió en Cap Cana el Premio Compromiso en los Premios Heat, del canal HTV, por su trabajo creando conciencia sobre Alzheimer, y por recaudar fondos para ayudar a las familias afectadas por este padecimiento.



La vigencia del género salsa se debe en gran parte a la excelencia musical de este cantante y compositor puertorriqueño, quien tiene el récord de más “números uno” en la lista “Tropical Songs” de Billboard, con un total de 28 a lo largo de su trayectoria de 24 años.