Estilos que marcan el mundo del entretenimiento

Más allá de sus aportes musicales y frente a las cámaras, muchos artistas se distinguen por su imagen y estilo al vestir dentro y fuera de los escenarios. Cuando hablamos de figuras dominicanas que han convertido su vestimenta en sello personal no hay que pensar mucho para traer a la memoria el nombre de Anthony Ríos.



Muchos se han preguntado por qué el intérprete de “La Z” y “Señora tristeza” prefiere las prendas negras. En nada tiene que ver con el estado melancólico que transmiten muchas de sus canciones, y menos que sea una especie de luto. La razón es puramente técnica. El cantautor eligió este color al vestir a partir de su presencia en el programa “Fiesta”, de Teleantillas, por el inconveniente de ponerse una ropa distinta cada día. De esta forma, acató la sugerencia de un locutor dominicano, Papito Lamela, de hacer un “uniforme” y desde entonces “la costumbre hizo ley” en su vida.



Razones hay de más, y Sergio Vargas también tenía las suyas cuando eligió la forma de su pelo. Fue en la gestión del ex presidente Hipólito Mejía (2000-2004), que “El Negrito de Villa” decidió dejarse de cortar la cabellera como manera de protesta hasta que el gobierno arreglara las calles de su pueblo natal, Villa Altagracia. Cuando muchos creían que el popular intérprete de merengue y bolero le iba a dar tijera a su melena, ni siquiera el hecho de convertirse en diputado (2006-2010) cambió su idea de mantener su pelo largo y rizado, el que a veces cubre con un sombrero. Y si Sergio no tiene problemas en seguir con esa moda, mucho menos lo tiene el público que disfruta de sus canciones.



En el entretenimiento nacional también se destacan estilos que definen la personalidad de los artistas, como es el caso de Diomary “La Mala”, quien tiene una manera muy particular de vestir, con influencias africanas, al igual que Xiomara Fortuna. De su lado, Irka Mateo es conocida por llevar colgada a su cuerpo la cultura y herencia de sus raíces indígenas, afro, caribeña y europea.



El cantante, compositor y poeta puertorriqueño, nacionalizado dominicano, Danny Rivera, también tiene un elemento distintivo desde hace muchos años: su característica bufanda, que lo abraza en cada presentación.



Entre los cantantes más jóvenes se encuentran algunos que marcan el mercado con su estilo personal, como son el cantautor Gabriel, el intérprete urbano Mozart La Para y la cantante Amara La Negra, entre otros.



En el caso del intérprete de “Pa’ nosotros dos”, el cual se incluye en su nueva producción discográfica (Contra Corriente), su adicción es con los sombreros. Esta prenda de vestir se ha convertido en su obsesión, a tal punto que tiene una amplia colección que le permite variar en cada presentación. “El sombrero, yo creo que fuera de lo musical, la gente lo ve y me identifica”, declaró recientemente a la revista dominicana MASVIP, que hizo un paralelismo entre Gabriel y el merenguero Cheché Abreu, otro apasionado de este accesorio. También el cantante urbano Mozart La Para tiene bien marcada su imagen, hasta el punto que muchos de sus fanáticos intentan parecerse a él tatuándose el beso en el cuello, usando sus modelos de gafas, vestimentas o su acostumbrado moño.



Es una de las personalidades de la música que aparecen constantemente en las listas de cambios de imagen de muchos estilistas; sin embargo, Mozart sigue aferrado a ese look, que no pasa inadvertido. En esa línea urbana se inscribe “El Cantante de los Raperos”, Vakeró, quien ha ido recuperando su estilo rasta que lo distinguía en el pasado.



Si se busca una personalidad que marca la pauta en los medios de comunicación, “los colores de Domingo Bautista” se afincaron como un sello único en la televisión. A pesar de su distanciamiento de la pantalla chica, el reconocido presentador sigue fiel al colorido en el vestir, que va en consonancia con su espíritu jovial.