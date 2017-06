Fijan para hoy audiencia Acroarte y miembros pasivos

La jueza Priscila Martínez Tineo de la cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, del Juzgado de Primera Instancia, fijó para hoy, a las 11:00 de la mañana, la audiencia en contra de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y su comisión electoral. Los abogados de la firma Trajano Potentini y Asociados, representante de los 14 miembros pasivos del gremio, en calidad de demandantes, solicitaron el pasado miércoles un recurso de amparo para “poder valernos del expediente y garantizar el derecho de defensa y de réplica a los intervinientes”, según explicó uno de los nueve abogados presentes en la sala.

“El aplazamiento de esta audiencia es a los fines de regularizar la restricción monetaria y tomar conocimiento del expediente”, agregó.



Pese a que la petición fue notificada a la otra parte el viernes en la tarde y no 48 horas laborables previo, como indica la ley, la magistrada Martínez Tineo procedió a ordenar, en nombre del tribunal, la prórroga a la medida de comunicación de documentos solicitada por la firma de abogados, quienes resaltaron que no quieren llegar al próximo 24 de junio sin una decisión.



Acroarte alega que los demandantes, José Alberto Peña Cabreja, José Agustín Tavarez Gil, Carmen Zinaida Monserrat Rodríguez Santos, Máximo Ramón Eurípides Cabral Jiménez, Rubén Benigno José Camilo Rivas, Anthony Pérez Díaz, Pedro Morillo, Willian Radhamés Pérez Peña, Gregorio Guillermo de Jesús Díaz Gómez, Marino Ramírez Grullón, Julio Eduardo Martínez Díaz, Ángela Altagracia Genao Rodríguez y Rafael Díaz, en calidad de miembros pasivos, no hacen vida en su seno, porque no pagan cuotas ni asisten a las asambleas desde hace años por lo que no deberían tener derechos de miembros activos.