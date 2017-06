Mayweather vs McGregor: distorsiona el boxeo

Nueva York, Estados Unidos.- Y finalmente, como afirmaron experimentados analistas deportivos, se montará la tan cacareada pelea la cual será especie de un “show mediático” entre el estelar boxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr y el irlandés Conor McGregor, atleta de las artes marciales mixtas. ¡La noticia rodó como pólvora en Nueva York!



Este pleito, dicen los mismos expertos, será una distorsión “sin precedentes” para la seriedad del boxeo profesional ¡a nivel de todo el orbe!



Todo indica que la “pelea” entre el campeón invicto Mayweather Jr, quien acaba de cumplir 40 años de edad, y que tiene un inmaculado registro de 49-0 con 32 victorias por nocaut, y la máxima estrella de las artes marciales mixtas, podría dejar -en bruto- más de 800 millones de dólares.



Aunque, analizan los expertos, podría convertirse en el show más ridículo de la década en los deportes. Y no importa que vaya a ser un alto éxito económico,como se prevé.



El nombre de Mayweather, aunque hasta hace apenas una semana estaba retirado (¿?) de los ensogados, siempre se mantuvo en la palestra... y la prensa no dejaba de citarlo cada vez que se comentaba que daba visos de que podría regresar y enfrentar al señor McGregor quien con apenas 28 años de edad es una celebridad del deporte mundial por sus grandes éxitos obtenidos como atleta de las artes marciales mixtas.



Mayweather, en una fiesta (privada) para celebrar su cumpleaños número 40, había invitado personalidades del espectáculo...entre esas personalidades figuraron Mariah Carey, Justin Bieber, el rapero Fat Joe, la modelo Nicole Murphy y el basquetbolista Allen Iverson, entre otros tantos, según se publicó en los diarios de Estados Unidos.



McGregor, en declaraciones hechas con frecuencia, siempre proclamaba que “hay muchos negocios en Las Vegas y tendré mi licencia en la Comisión de Boxeo de Las Vegas. Entonces veremos dónde está Floyd”.



El afamado de la UFC, aunque es irlandés, es muy popular en Estados Unidos. Hace poco más de tres meses le fue concedida la licencia de boxeador por la Comisión Atlética de Dallas, Texas.



Asimismo, se daba por seguro que la Comisión Atlética de Nevada también le otorgaría a McGregor la licencia de boxeador profesional. ¡Como se concretó días antes de anunciarse oficialmente su reyerta con Mayweather para el 26 de agosto en la arena del moderno coliseo T-Mobile!



Coincidencia: En ese mismo escenario, el 16 de septiembre,el mexicano Saúl -Canelo-Álvarez enfrentará a Gennady Golovkin, de Kazajistán, en pelea por el campeonato del peso mediano.



El pasado viernes, en declaraciones a la prensa de Estados Unidos, Mayweather confirmó que “ya dejé mi retiro...ahora voy a pelear con McGregor. Esto es una realidad, como quería mucha gente”, le dijo Mayweather a una cadena de televisión de Nueva York.



Mayweather, más millones, pero...



El dos de mayo del 2015 Mayweather, en la llamada “Pelea del Siglo” con Manny Pacquiao, logró llevarse a sus arcas más de 150 millones de dólares.



Además de vencer, por decisión unánime, a Pacquiao y ratificar su condición de campeón welter, el parlanchín púgil estadounidense se convirtió en el boxeador más millonario en la historia del boxeo de paga.



Se afirma, aunque no hay todavía informes financieros oficiales, ganaría, por lo menos, otros 100 millones de dólares y su rival unos 70 millones.



Se critica que el invicto Mayweather, en vez de ir a una riña con McGregor, la que se califica como show mediático, debió aceptar la anhelada pelea de revancha con Pacquiao quien, agregan expertos, sigue en activo porque desea volver a contender con su llamado “archirrival”.



Mayweather, para emular a Rocky Marciano -quien se retiró con 49-0, 43 triunfos por nocaut- aceptó enfrentar -el 12 de septiembre de 2015- a su paisano Andre Berto a quien derrotó fácil. De esa manera completó su inmaculada foja de 49-0.



Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, ha declarado que “yo platiqué con Mayweather... que su posición era firme” de que estaba retirado.



Mayweather dijo, también, que si decidía regresar al boxeo enfrentaría a McGregor, en tanto que Sulaimán reveló que la pelea con el irlandés estaría en el expediente personal del estadounidense por lo que si sale airoso, entonces llegaría a 50- y pasaría a ser el único boxeador profesional en colgar los guantes con ese singular registro.



Pero si él regresaba a pelear lo iba a hacer en una pelea más y que deberá de contar en su “récord”.



Se planteó que Mayweather no aceptaba ir a un combate con McGregor con las reglas de la UCF.