El merengue tendrá una noche intensa en Puerto Plata

21/06/2017 12:00 AM - El Caribe

El merengue tendrá el sábado una noche intensa cuando tres de sus principales exponentes, Eddy Herrera, Miriam Cruz y Krisspy suban al escenario del Anfiteatro de Puerto Plata. Los artistas forman parte de la cartelera de la tercera versión de la plataforma “Puerto Plata es Alegría”, donde también cantarán el exponente urbano El Alfa, la estrella del merenhouse Magic Juan y el salsero Yiyo Sarante.



Eddy Herrera expondrá lo mejor de su repertorio en más de 25 años de carrera con temas como “Pégame tu vicio”, “Tú eres ajena”, “Nuestro amor”, “Cómo llora mi alma”, “Demasiado niña”, “Ahora soy yo”, “Amor de locos” y “Tú me tienes mal”, además de su más reciente “Para toda la vida”, entre muchos otros.



Miriam Cruz, con más de 30 años en el merengue, va por los aplausos con temas de su paso por Las Chicas del Can y sus más recientes, que incluyen “Cosa de él”, “La carnada”, “Pobre de ella”, “Que me perdone tu señora” y “Lo bueno cuesta”.



Desde su inauguración, el pasado 15 de abril, el anfiteatro ha contado con numerosos artistas populares, entre ellos los merengueros Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, Sergio Vargas, Fernando Villalona, Los Hermanos Rosario y Bonny Cepeda. Un equipo de expertos en montaje de eventos multitudinarios, bajo la coordinación del experimentado productor y empresario artístico Luis Medrano, trabaja en lo que será “otro gran concierto cargado de emociones y una exposición de la más alta tecnología en equipos de última generación para espectáculos”.



Esta nueva entrega de la plataforma “Puerto Plata es Alegría” cuenta con el patrocinio de la Presidencia de la República, el Ministerio de Turismo, la Alcaldía Municipal y el Patronato del Anfiteatro.