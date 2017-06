A Balaguer y Jorge Blanco también les pidieron la renuncia

No es la primera vez que en la historia reciente del país a un presidente le piden renuncia de su cargo, como ha ocurrido ahora que un grupo de personas suscribió un manifiesto solicitando al presidente Danilo Medina que dimita para convocar nuevas elecciones. En el 1985 el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su líder, el profesor Juan Bosch, le pidió al entonces presidente Salvador Jorge Blanco que dimitiera porque supuestamente no tenía capacidad para enfrentar los problemas del país. Sin embargo, en la solicitud de dimisión el Profesor Bosch dijo que la salida no podía romper el orden constitucional establecido en el país.



Luego, en el 1991, Bosch y el PLD volvieron a pedir la renuncia del entonces presidente Joaquín Balaguer. En ambos casos, distintos sectores de la sociedad, específicamente de la Iglesia católica, rechazaron el pedido de Bosch.



A la solicitud del entonces líder de la oposición, Jorge Blanco le respondió con una carta manuscrita en la que decía que la renuncia sería una acción cobarde. “Mi padre siempre me enseñó que al poder no se renuncia, ni se abandona ni se huye de él, como tantas veces ha acontecido en la historia dominicana”, expresó Jorge Blanco en una misiva enviada al Listín Diario el 30 de enero del 1985.



Igualmente, señaló que “el poder se transmite pacíficamente y libremente mediante elecciones constitucionales”. La solicitud de Bosch se produjo en el contexto de crisis económica que enfrentó el gobierno de Jorge Blanco.



Ante la respuesta del entonces gobernante, Bosch confesó luego que sabía que no renunciaría y que lo que esperaba es que convocara a todos los sectores políticos del país a discutir la crisis económica que afectó la nación, según reposa en los archivos periodísticos de la fecha.



Luego de las elecciones del 1990 el PLD encabezó marchas de oposición contra el gobierno de Balaguer y pedía la renuncia del gobernante y sostenía que la renuncia debía darse con respeto a la norma constitucional.



Producto de esa acción, Bosch enfrentó las críticas de voces de la Iglesia como el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez; el obispo de Santiago, Roque Adames, y el sacerdote Rafael Isidro Marcial.



Igualmente, sectores que apoyan al gobierno de Balaguer calificaron el pedido de Bosch de “conspiración” contra el gobierno y Bosch les dijo “ignorantes”.



El mismo presidente Balaguer respondió a la solicitud de renuncia diciendo que no dejaría el poder y que el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) se concentraría en seguir gobernando el país.

Diferencias marcadas en los pedidos de renuncia

A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, que un grupo de ciudadanos que dice no tener interés político ni partidista le piden la renuncia al presidente Medina, el PLD en los años 90 era la tercera fuerza política del país, aunque en el 1990 se colocó en la segunda posición y fue la principal competencia del PRSC en las elecciones de ese año. El resultado electoral fue muy reñido y el hoy oficialista PLD alegó fraude electoral.