Chofer provoca accidente porque mujer se negó a ir cabaña con él

Santiago.-Un chofer de concho alegadamente estrelló el carro en el que se desplazaba junto a otras tres personas, incluida la mujer que se negó a acudir a una cabaña con él.

El hombre fue apresado por agentes policiales.

El imputado junto a un amigo intentaron llevarse a dos mujeres hacia un motel, tras compartir unos tragos en un centro de diversión, pero una de las damas rechazó la invitación a irse a una cabaña, lo que molestó al chofer, que amenazó con accidentar intencionalmente el vehículo con fines homicidas.

Informes señalan que una de las mujeres envueltas en el hecho narra que cuando iban de camino, ya por el área monumental de Santiago de los Caballeros, le dijo al que iba conduciendo el carro que “Yo a ti no te voy a dar nada, no voy a estar contigo, porque tú no me gustas”.

Esas palabras generó una discusión entre la mujer y el hombre, que advertía que si no iban a una cabaña “aquí nos vamos a matar los cuatro”.

Tras estrellar su carro, agentes policiales se presentaron al lugar, pensando que se trataba de un accidente, pero al notar que el chofer de concho seguía molesto, lanzando improperios y resistiéndose a ser interrogado, decidieron arrestarlo.

Es así como la mujer que se negaba a sostener la relación narró a los policías lo que había sucedido.

Los nombres de los involucrados no fueron dados a conocer.