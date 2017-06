Introducen en RD línea de esmaltes saludables Belier

22/06/2017 12:00 AM - El Caribe

Una de las características principales de los nuevos esmaltes es que no quiebran las uñas, ni las tornan amarillentas, además de brindar una larga duración. En cuestión de belleza hay muchas prácticas que tenemos adquiridas como normales o rutinarias y realmente no sabemos que pueden ser perjudiciales, como por ejemplo, pintarnos las uñas. En ese sentido, Rosa Elba Mejía, representante de la marca Belier en el país, explica que lo ideal es optar por esmaltes que sean saludables para nuestras uñas. “Los pinta uñas Belier son creados con lacas y pigmentos franceses, libres de sustancias perjudiciales para la salud como el tolueno y el formaldehido, por lo que no maltratan la uña ni la piel”. dijo.