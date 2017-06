Prince Royce tiene ganas de “innovar” con el reguetón

23/06/2017 12:00 AM - AGENCIAS

Prince Royce aseguró que su último sencillo junto a Farruko, “Ganas locas”, una canción en la que la bachata se encuentra con el reguetón, refleja su voluntad de “innovar” más allá del género del que es exponente. “Creo que para mí siempre es innovar y hacer cosas diferentes, nunca limitarme a un sonido, y darme a mí mismo nuevos retos”, dijo a Efe el bachatero que el 29 de junio emprende su gira estadounidense de su disco Five.



Royce ya colaboró en “Ven conmigo” con Daddy Yankee y su “Back It Up” con Jennifer López y Pitbull tuvo un toque de música urbana, por lo que su nuevo tema con el boricua Farruko es una muestra más que al neoyorquino surgido del Bronx le gusta “fusionar” lo tropical con lo urbano. “Ganas locas” ya superó los 15 millones de reproducciones en Spotify y pronto estrenará un vídeo “muy tropical”, “perfecto para el verano”, según su intérprete. Más que ganas locas, Royce está “ansioso” por “compartir” con sus seguidores el momento dulce en el que se encuentra después del éxito mundial de su “Deja vu” junto a la colombiana Shakira, a quien halagó porque su “color de voz” quedó “espectacular” en la bachata.



El joven artista, de 28 años, quien no dio muchos detalles sobre su gira, recalcó que en sus próximos conciertos “vienen sorpresas” y manifestó que espera “compartir” escenario con Shakira de nuevo “si es posible”.



Laredo (Texas) será la primera ciudad que acogerá “Five”, una gira intensiva de conciertos que pasarán por 21 ciudades de toda la geografía estadounidense, desde Los Ángeles (California), pasando por Nueva York, y acabando en Miami (Florida) el próximo 30 de julio. Ya pasaron casi cuatro meses desde que publicó su quinto trabajo de estudio.