Calles de Santiago, una galería de arte

Paredes y espacios públicos que estaban arrabalizados se han transformado en obras de arte, gracias a los enormes murales creados por diversos artistas en diferentes puntos de la ciudad, convirtiendo a Santiago en una galería de arte urbano al alcance de todos. Los murales, realizados a iniciativa de la alcaldía de Santiago como parte del programa de rescate y embellecimiento de los espacios públicos, alcanza casi los cuatrocientos, elaborados en base a diversas temáticas que buscan crear conciencia, como la protección al medio ambiente, el folclor y cultura de Santiago, los derechos de la niñez, la educación, la espiritualidad, entre otros, involucrando a artistas plásticos de la ciudad y voluntarios de otras provincias.



El proyecto, que además incluyó el concurso “Murales de Ciudad, Santiago, Corazón de la Patria”, y que motivó a diversos artistas a plasmar sus obras en las paredes, forma parte de las actividades del departamento de Cultura de la alcaldía que coordina Yanilsa Cruz, quien precisa que el mismo se ha concentrado en el casco urbano de la ciudad y en barrios como La Joya, Los Pepines y Pueblo Nuevo, pretende extenderse hasta abarcar todos los sectores.



“El propósito fundamental es convertir a Santiago en arte, así como Suiza, San Francisco en California, Berlín, que son ciudades de arte, y hay más paz, tranquilidad y más conciencia porque el arte nos lleva a adquirir esa sensibilidad y evolucionar sin rebeldía ni protestas, sino con la introspección que da cuando comienzas a tener una valoración del arte”, precisa Cruz, quien dijo que en una pared larga se hacen hasta 18 murales. l

Para la elaboración de los murales, la alcaldía nombró a los artistas Omar Hernández, Katherin Santana, Anilcia de Luna, Manaury Calasan, Gregorio Rodríguez, Freddy Burgos, Andry Betances, Feliberto Pichardo, Lae Quiñones, Kevin Quiñones, Domingo Aquiles, Esteban Fernández, Víctor Valerio, Yineida Fernández, quien fue la coordinadora de La Ruta de Los Murales de la Provincia Mirabal, así como Aldo Batista, también en la parte de la coordinación.



Además, llegan artistas voluntarios a ayudar en el proyecto, que también posee murales de Joselin Jiménez, Wali Vidal, Juan Gutiérrez, Fabiola Lazala, José Miguel Guzmán Sandoval, Pedro Veras, producto del citado concurso. “El concepto de muralizar no es pintar por pintar, sino hacer una revolución en silencio de las almas y una concientización que cuando las personas vean el mural, su historia lo lleve a una introspección mediante un tema, ya sea del medio ambiente, de la niña interna, que eso genere una evolución necesaria y lo transporte y lo libere mediante el arte”, precisa Cruz.



Variedad de temas



Los temas a pintar son establecidos por el departamento de Cultura, pero el artista tiene la libertad de hacer el boceto de lo que quiere expresar, de acuerdo a lo explicado por Yanilsa Cruz, quien dijo que actualmente están haciendo una jornada ecológica, y que la mayoría de los murales que están haciendo son en esta vertiente, incentivando a que las personas adquieran conciencia para rescatar el medio ambiente y aislarse de la contaminación ambiental.



“No tenemos límite porque queremos convertir a Santiago en una galería de arte y debe haber de todo, no nos podemos circunscribir a personajes, y allí se integra todo lo que hay en el entorno, ya sea un poste de luz, un zafacón, parte del tendido eléctrico, todo se integra al mural”, explicó Cruz.



Para la realización de los mismos se utiliza pintura acrílica, pinturas fluorescentes en spray y pigmentos, con colores más vivos, fruto de un taller de pigmentos ofrecido a los artistas por Ariel Soto, uno de los artistas voluntarios de Santo Domingo, para mejorar la calidad de los murales, y al final se les da una protección con uretano, para garantizar que prevalezca el arte urbano a través del tiempo. El proyecto de muralismo no sólo abarca los murales, sino el remozamiento de casitas viejas, pintándoles obras de arte, así como a los tanques de basura y a los camiones recolectores de basura, los cuales pasean el arte por los distintos lugares donde aún no han llegado los murales. También tienen proyectado hacer un bulevar artístico en Los Pepines, ofrecer talleres de reciclaje y hacer más parques ecológicos como el que hiciera la alcaldía en La Otra Banda.



Receptividad del alcalde



Yanilsa Cruz expresa que el proyecto ha sido posible gracias a la receptividad del alcalde Abel Martínez, quien está abierto al arte y entiende que no se puede transformar una sociedad que no esté abrazada a la cultura, que no la conozca, porque entonces no puede valorar el concepto de lo que es la ciudad, porque esta ciudad tiene un concepto cultural más que cualquier otra.



“Estamos totalmente agradecidos con el alcalde por aceptar y compartir la visión de él con la nuestra, lo que hace que las cosas fluyan y que podamos ejercer lo que es la transformación mediante el arte porque él se ha entregado de una forma positiva e involucrado directamente con el proyecto y visita cada mural que se realiza”, precisó la coordinadora de las actividades culturales.



Apreciación de los artistas



Omar Hernández, uno de los pintores de los murales, considera esta tarea de muralizar la ciudad como exitosa, porque aparte de la limpieza que refleja en lugares que antes estaban colmados de basura, son muchos los factores que involucra: vive conociendo gente, conoce la historia del entorno y luego trata de reflejarla en los murales.



“Es una misión de todos aportar para la ciudad, lo hacemos con mucho entusiasmo porque son obras que van a ser vistas las 24 horas del día, es una oportunidad de uno plasmar su arte y que su obra sea vista a diario y sea disfrutada por todo el mundo, que las personas no tengan que ir a una galería a verla. Ha sido un regalo porque nos está ofreciendo unos lienzos gigantes en la ciudad, nos manejamos con lo que hay en el entorno siempre llevando un mensaje educativo, tratando de reflejar sensibilidad”, precisa Omar.



En tanto que Gregorio Rodríguez considera que como artista tienen mucho que darle a la ciudad y han asumido esa responsabilidad no viéndolo desde el punto de vista de un empleo, sino como una necesidad que tenía Santiago para que se vea bonito y ellos como artista brindarle lo mejor que pueden. “El arte no se puede quedar en ningún lado, desde la época del renacimiento los artistas vienen aportando prácticamente el 80% de todo lo que tiene que ver con la vanguardia, los cambios en los pueblos se logran a través de los artistas, porque somos quienes diseñamos, quienes hacemos que las cosas se vean bellas y qué bueno que esta vez nos tocó a nosotros”, expresó Rodríguez.

Meta

El propósito fundamental es convertir a Santiago en arte, así como Suiza, San Francisco en California, Berlín, que son ciudades de arte”.