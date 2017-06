Jean Alain.

(Décima cibaeña)

Ei joven procuradoi

Un buen trabajo ha hecho

No e pajita de afrecho

E obra de gran dotoi

Quita ai paí un doloi

Que complace hata loj necio

Que a to le ponen su precio

Para sacai su ventaja

Prefieren vei la moitaja

Para subir ai trapecio.

No cogió ni cogerá

Ete joven la presión

Que quiere hundir la nación

A fueiza de blablablá

Con cuento de Alí Babá

Han sacao la guillotina

Me lo dijo siña Alina

Pai paí decalabrai

Váyanse a celebrai

Con traguito e trementina.