El Cibao FC logra su octava victoria y asciende al segundo

El onceno de Cibao FC superó ayer 2-1 al equipo de Bauger FC, en un partido celebrado en el Estadio Félix Sánchez, correspondiente a la fecha número trece del torneo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF Popular 2017) que tiene el patrocinio del Banco Popular Dominicano.



Esta es la octava victoria para Cibao FC, que ahora tiene 26 puntos y se coloca en la segunda posición en la tabla de clasificaciones, mientras que Bauger FC queda con once tantos, en el noveno lugar en el torneo que tiene el copatrocinio de Orange, Kola Real y Kelme.



Cibao FC sacó ventaja en el minuto once cuando el atacante haitiano Charles Herold JR alcanzó meter un frentazo a un balón que fue servido desde un lateral para completar un remato que se convirtió en gol.



Al llegar al minuto 20 vino la reacción de Bauger FC, cuando Edwin Martínez recibió un balón que vino hacia el centro del área e hizo unas fintas, logrando penetrar y realizar un certero disparo para producir el tanto del empate a uno.



Cuatro minutos después vino la respuesta de Cibao FC, cuando Ernesto Chet Trinidad, quien aprovechó un balón que fue enviado desde un tiro de esquina y metió un frentazo de gol para cerrar la primera parte en ventaja de 2-1.



Al reiniciarse la segunda mitad, el equipo de Bauger FC hizo algunos ajustes y estabilizó el partido, jugando mucho mejor, aunque el equipo de Cibao tuvo mejores oportunidades de materializar gol.



Dine sigue fuerte

En el estadio olímpico de La Vega, un doblete de Berthame Dine dio la victoria al onceno Atlético Vega Real que superó 2-0 al Barcelona Atlético. Los del Atlético Vega Real ahora llegan a 16 puntos, como resultado de sus cuatro victorias, cuatro partidos empatados y cinco perdidos, mientras que los vigentes campeones de Barcelona Atlético pierden apenas por segunda ocasión, cayendo a la tercera posición en las clasificaciones. Ahora tienen siete triunfos, cuatro empates y dos reveses en la justa.



Los dueños de casa del Atlético Vega Real marcaron su primer tanto en el minuto 44, cuando Dine logró un balón que había sido cobrado desde la esquina, el portero no pudo retener y Dine logró empujar hacia el fondo de la red para que su equipo se fuera al descanso con ventaja mínima de un gol por cero.



El segundo tanto fue restando dos minutos para el final del partido cuando vino un balón centrado al área y el portero salió y no pudo atrapar la pelota y Dine sacó un tiro de bolea para anotar el segundo gol de los veganos y que selló el triunfo de su equipo.



Pantoja sigue al mando del torneo con 31 puntos



El onceno del Atlético Pantoja dispuso fácil de su similar Delfines del Este por 5-0, de esa manera sigue sólido en el primer puesto de la Liga Dominicana de Fútbol. Con la victoria, Atlético Pantoja consigue tres puntos más y llega a 31, mientras que Delfines del Este solo ha conseguido uno. De su lado, el combinado de Atlético San Cristóbal derrotó el sábado al onceno de la Universidad O&M 3-2, gracias a un doblete de Gregori Mercado.