Edgar Daniel asegura que hace diez años nadie creía en la salsa

Doce años han pasado desde que el boricua Edgar Daniel logró colocar una salsa, “Cuando baje la marea”, en las emisoras cuando el reggaetón ya se convertía en el género favorito de muchos.



Luego de probar suerte en la salsa con otras fórmulas como una forma de hacer “algo diferente y evolucionar”, el cantante puertorriqueño vuelve al punto de inicio con su cuarto y último disco, “Caminos”. “Implementamos la misma fórmula. Quisimos cambiarla en un momento y la realidad es que no me funcionó”, dijo a elCaribe el salsero. “Ya hacer discos no es un negocio. Empezaré a trabajar sencillos promocionales y giras”, agregó.



Cuando en el año 2005 popularizó la salsa que lo puso en el mapa musical, el campo de este género no gozaba de la popularidad que hoy en día mueve multitudes y actualmente, “Cuando baje la marea” se ha convertido, además, en el éxito que tiene que superar para lograr penetrar nueva vez en el mercado.



“Cuando hice esa canción, el mercado estaba completamente solo, nadie creía en ese momento en la salsa. Me decían que estaba loco por lanzar un disco en este género cuando ya era otro el que estaba, me decían que no iba a sobresalir y en ese momento fue un boom a pesar de que ya las disqueras no creían tampoco en los proyectos ni en la salsa como tal”, recordó el intérprete de “Malherido corazón”, sencillo que actualmente promociona.



Edgardo Díaz Peña, nombre real, recordó que para esa época, era el único salsero intentando posicionarse en medio de un auge de reguetoneros. Asimismo, consideró que para un artista es “sumamente difícil” superar sus propios éxitos ya que, en ocasiones el público no deja pasar otros temas.



En su búsqueda por posicionarse otra vez con su nuevo disco, y del que forma parte el tema compuesto por Juan José Hernández, compositor de “Conteo regresivo” para Gilberto Santa Rosa, entre otros, y con arreglos de Ceferino Caban, el boricua dijo que es “muy emocionante e importante” el desarrollo, acogida y pegada que está teniendo el género salsero actualmente, y garantizó que esto ha demostrado que si existe un público amante del mismo que no lo deja morir ni extinguirse.



“Ya vemos que no está muerta, que la gente la quiere consumir, lo que si necesitamos es que la radio siga expandiéndose y apoyando a los nuevos exponentes, porque si el público lo está aceptando es porque quiere, y aunque había una escasez de salseros y la gente buscó donde refugiarse, hay un público fiel”, precisó.



Para él, mantener viva la esencia del género y la popularidad que está teniendo actualmente es determinante ya que garantiza la vigencia del mismo cuando los exponentes veteranos “no estén”.



Su cuarto disco será el último; grabaría con Yiyo



“Caminos” es la producción discográfica más reciente de Edgar Daniel. Este tiene nueve temas y cuenta con arreglistas como Ceferino, Ramón Sánchez, Johnito Dávila y Cuto Soto.



De este destaca el tercer sencillo, “Padre”, el cual dedica a su progenitor como un homenaje y agradecimiento. Aunque se define como un salsero clásico, a lo que atribuye el no tener colaboraciones en sus cuatro discos, más que una con su padrino musical Tito Rojas, el exponente dijo que le gustaría realizar una colaboración con el dominicano Yiyo Sarante.