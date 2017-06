Remy Ma se impone a Nicki Minaj en los premios BET

27/06/2017 12:00 AM - AP

Remy Ma acabó el domingo con siete años de reinado de su rival Nicki Minaj en los premios BET, en una ceremonia marcada por el R&B de la década de 1990 y grupos populares en esa década, así como por los cinco galardones para Beyoncé. Ma, que salió de prisión en 2014, se llevó el domingo el premio a mejor artista femenina de hip hop, un premio que Minaj había ganado todos los años desde 2010. Ma había logrado por última vez el trofeo en 2005, y tres años más tarde fue enviada a prisión tras disparar a una antigua amiga a la que había acusado de robo. “Primero y antes que nada, quiero dar gracias a Dios”, dijo Ma, que mencionó dos centros penitenciarios en su discurso y dio las gracias a su mentor Fat Joe y a su esposo, el rapero Papoose. “Uno puede cometer errores y regresar”.



Ma presentó en marzo el combativo “Shether”, elogiado por críticos y aficionados al rap. Minaj nunca respondió oficialmente a la canción.



En la gala emitida en vivo desde el Microsoft Theater de Los Ángeles, los favoritos de los 90 New Edition y Xscape fueron los artistas mejor recibidos de la noche. Bruno Mars, que se inspiró en el R&B de la década de 1990 para su último álbum, también brilló el domingo.

Mars empató con Beyonce en el premio a video del año _el premio más importante, que no se televisó_ con sus éxitos “24K Magic” y “Sorry”. Mars también ganó mejor artista masculino de R&B/pop y abrió el espectáculo con una divertida y funky versión del tema “Perm”.



Kendrick Lamar sorprendió al público cuando actuó con Future y ganó el premio a mejor artista masculino de hip hop. Chance the Rapper ganó el premio a la labor humanitaria con 24 años, así como los de mejor artista nuevo y mejor colaboración. En un mensaje grabado, Michelle Obama homenajeó a Chance, que ha recaudado 2 millones de dólares para las escuelas públicas de Chicago.