Alemania se impone a México y está en la final

30/06/2017 12:00 AM - AP

SOCHI, Rusia. Catalogada como demasiado joven e inexperta al comienzo del torneo, la selección de Alemania no tardó mucho en madurar. Contundente en ataque desde el silbato inicial, Alemania liquidó ayer por 4-1 a México y avanzó por primera vez a la final de la Copa Confederaciones, donde se topará el domingo con una selección de Chile curtida en estas instancias después de conquistar dos títulos consecutivos de la Copa América.



Leon Goretzka madrugó a México con dos goles antes de los ocho minutos, y Timo Werner y Amin Younes agregaron otro par en el segundo tiempo para mantener el récord perfecto de Alemania en cinco enfrentamientos ante el conjunto norteamericano. Marco Fabián descontó en el último minuto con un cañonazo desde afuera del área.



Elogios del dirigente



“Nuestro equipo ha aprendido muchísimo”, afirmó el técnico alemán Joachim Loew, cuyo plantel es el más joven del torneo, con una edad promedio justo por debajo de los 24 años. “Realmente ha tenido la posibilidad de experimentar cosas muy diferentes, y ha habido una evolución. Se han desarrollado mucho, claro que han crecido mucho”.



“Esta experiencia es algo que acompañará y ayudará a mis jugadores no sólo ahora, sino también en los próximos años”, agregó el timonel alemán.



México enfrentará a Portugal por el tercer puesto el domingo. Los campeones europeos, que cayeron el miércoles en semifinales ante Chile, no contarán con Cristiano Ronaldo, que abandonó la concentración por el nacimiento de sus hijos mellizos.