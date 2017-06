Bartolo Colón: “Lo cierto es que me batearon duro y esa es la verdad”

30/06/2017 12:00 AM - AP

El pícher dominicano Bartolo Colón fue puesto en asignación ayer por los Bravos de Atlanta, un día después que el derecho de 44 años fuera vapuleado en una salida ante San Diego. En su primera aparición desde que fuera colocado en la lista de lesionados por una distensión del oblicuo izquierdo, el 6 de junio, Colón toleró seis carreras, ocho hits y tres boletos al lanzar cuatro innings en la derrota 7-4 en San Diego. Su foja en la temporada quedó en 2-8.



La efectividad de Colón es de 8.14 en 13 aperturas, muy lejos del nivel con el que ganó el premio Cy Young de la Liga Americana y lo llevó a ganar 235 partidos.



“Lo cierto es que me han bateado duro y esa es la verdad y uno no puede evadirla”, aseveró Colón después de su derrota más reciente. A menos que Colón sea canjeado o tomado de la lista de jugadores disponibles, los Bravos son responsables de pagar lo que resta de su salario de 12.5 millones de dólares.



Si es dado de baja y firma con otro equipo, el nuevo club será responsable de un monto prorrateado del salario mínimo de 535,000 dólares. Colón cuenta con 235 victorias de por vida. Está tercero en la lista histórica de píchers latinoamericanos, por detrás del nicaragüense Dennis Martínez (245) y el dominicano Juan Marichal (243).



La racha exitosa de Colón con los Mets de Nueva York de 2014 a 2016 le ayudó a consolidarse como uno de los jugadores más durables y populares de la liga. Inició su carrera en Grandes Ligas con Cleveland en 1997 y ganó el Cy Young con los Angelinos en 2005.



Colón ha sido elegido a cuatro Juegos de Estrellas, su más reciente con los Mets el año pasado, cuando ganó 15 juegos con una efectividad de 3.43. El mánager de Nueva York, Terry Collins, no indicó si los Mets estarían interesados en tenerlo de regreso.



“Ha tenido una carrera absolutamente tremenda”, declaró Collins. “Estoy seguro que aterrizará en algún equipo. Es un tipo valioso de tener”.