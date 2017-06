Pedro: “David debe entrar en la primera vuelta a Cooperstown”

30/06/2017 12:00 AM - Cynthia Morillo

Boston, Estados Unidos.- La siguiente parada para David Ortiz será Cooperstown, y mientras algunos dudan si entrará o no, el inmortal del Salón de la Fama, Pedro Martínez, ya les tiene un mensaje explícito a los escépticos. “Cien por ciento que David debe entrar en la primera vuelta a Cooperstown”, expresó Martínez a elCaribe previo al retiro del número 34 de Ortiz por parte de los Medias Rojas de Boston. Con 541 cuadrangulares, 1,768 carreras impulsadas, 2,469 imparables y un promedio de bateo de .286, ofensivamente, David, quien jugó en Grandes Ligas por 20 temporadas tiene las estadísticas para ser consagrado en el templo de Cooperstown. Pero algunos votantes del Salón de la Fama señalan el hecho de que él jugó la mayoría de su carrera como un designado.



“El que se equivoque con eso, no sabe de béisbol”, afirmó de manera contundente Pedro, quien ingresó a la inmortalidad de Grandes Ligas en el 2015.



A pesar de que durante su carrera, David, jugó 278 partidos en la primera base, en comparación con 2,029 en los cuales jugó como designado. El ‘Big Papi’, como lo llaman sus aficionados, se convirtió en un héroe dentro y fuera del terreno.



En la postemporada, David Ortiz jugó en 85 partidos y tuvo un promedio de bateo de .289 con 17 jonrones y 61 remolcadas. Sin embargo, la diferencia más marcada fue lo que realizó en partidos de la Serie Mundial.



En la Serie Mundial, Ortiz promedio .455. Aún más histórico es su promedio de .688 en la Serie Mundial en 2013 en la cual cargó con el equipo de Boston en su espalda y ayudó al conjunto de Nueva Inglaterra a ganar su tercera Serie Mundial durante su tiempo con la organización.



“Muy orgulloso y satisfecho que David ha logrado todo esto, saber que mi influencia ha pagado un gran fruto y que hoy todos podemos sentirnos orgullosos como dominicanos que tenemos un embajador más”, resaltó Martínez acerca de David, quien se convirtió el pasado viernes en el vigésimo latino con su número retirado en la Gran Carpa. Y ni hablar de todo lo que ha logrado el nativo de Haina fuera del terreno que lo ha consolidado como una de las figuras más emblemáticas y carismáticas en Boston y República Dominicana.



“La gracia de Dios se ha manifestado en él, espero que David siga siendo ese ejemplo que ha sido para los jóvenes del futuro. Ahora, tenemos un compañero con el nombre de una calle en la ciudad de Boston, y dos excompañeros de equipo, por primera vez de Dominicana con los números retirados en un mismo equipo”, agregó Pedro, quien fue electo con el 91.1 por ciento por los escritores de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).



Previamente, al retiro del número de David, la calle llamada anteriormente Yawkey Way Extension, cerca de estadio de béisbol Fenway Park, fue renombrada como David Ortiz Drive.



“Espero que los demás sigan el mismo ejemplo que hemos construido David y yo, así como un Albert Pujols, José Bautista, Robinson Canó, entre otros, que se han encaminado por el mismo camino a seguirnos a nosotros con la comunidad”, agregó Martínez.