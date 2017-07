Prospectos de “Julio 2” firman por US$29.5 MM

Los prospectos dominicanos de “Julio 2” Wander Franco, Luis García y Ronny Mauricio encabezaron ayer las nuevas cosechas millonarias en el béisbol profesional al lograr los bonos más altos otorgados ayer por las organizaciones de las Grandes Ligas. Mateo, un paracorto posicionado número uno entre los mejores 50 prospectos del portal Baseball America, obtuvo un monto de 3,825,000 dólares por parte de los Rays de Tampa Bay, mientras que García, número 12 en esa encuesta, logró la suma de 2.5 millones con los Filis de Filadelfia. En tanto Mauricio, tres del ranking, firmó por 2.1 millón de los Mets de Nueva York. “Es algo grande lo que se siente al saber que ya eres un jugador profesional y más con un equipo de mucha tradición como los Mets”, dijo Mauricio, quien espera unirse a un nutrido grupo de excelentes paracortos de San Pedro de Macorís que han paseado su talento en las Grandes Ligas como Tony Fernández, Rafelín Ramírez, José Offerman y Alfonso Soriano, entre otros. “Vencí una primera etapa que fue la de llegar hasta aquí y ahora me toca superar otra que es la de llegar a las Grandes Ligas”, agregó.



Franco, García y Mauricio encabezaron a un grupo de ocho prospectos dominicanos que superaron la barrera del millón de dólares. Julio Rodríguez, jardinero, firmó por 1.75 millón con los Marineros de Seattle; Larry Ernesto (jardinero) firmó por 1.7 millón con los Cerveceros de Milwaukee; Ynmanol Martínez (siore) por 1.5 millón con los Marlins de Miami; Adrian Hernández (jardinero) 1.5 millón con los Mets, y George Valera (jardinero), firmó por 1.3 millón con los Indios de Cleveland. Al cierre de esta edición, la suma por bonos otorgados por 28 de las 30 organizaciones de las Grandes Ligas (Orioles de Baltimore y Rojos de Cincinnati era de 29 millones, 560 mil dólares). Se espera que para los próximos días esa suma se eleve con la firma de varios prospectos que están asegurados por los equipos, pero sus bonos aún no han sido oficializados.



Muchos de ellos recibieron bonos por debajo de los 100 mil dólares, pero aun así no fue motivo para que mostraran su felicidad por pertenecer a un equipo de las Grandes Ligas. Parte de ellos fueron ingresados de una vez en las instalaciones, donde convivirán junto a los que firmaron en años anteriores.



Los Gigantes de San Francisco, Mets de Nueva York, Nacionales de Washington y Cardenales de San Luis son las organizaciones con mayor cantidad de prospectos dominicanos firmados en la zafra de “Julio 2”. Los Gigantes se hicieron de los servicios de 12 talentos criollos; Mets y Nacionales con siete, mientras que los Cardenales se hicieron de cinco jóvenes promesas del béisbol profesional. “La familia de los Gigantes de San Francisco se amplía por la cantidad y calidad de los prospectos firmados por nuestra organización. Tuvimos un buen día con la firma de 20 prospectos, 12 de ellos que fueron presentados en nuestra academia, mientras que los ocho restantes fueron firmados en Venezuela”, apuntó Pablo Peguero, director de la academia de los Gigantes.