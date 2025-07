En otro encuentro, Vladimir Guerrero Jr. remolcó anoche tres carreras, incluidas dos por un doble, en el triunfo de los Azulejos sobre los Yankees

Shea Langeliers disparó un jonrón de tres carreras en su primera aparición en el plato desde que salió de la lista de lesionados, y Lawrence Butler rompió un empate en la novena entrada con un triple de dos carreras que le dio a los Atléticos una victoria sobre los Rays de Tampa Bay por 6-4. Los Atléticos realizaron dos jugadas defensivas claves en la parte baja de la octava para mantener el marcador empatado a 4.



Los Rays tenían corredores en primera y segunda sin outs cuando Junior Caminero conectó un rodado fuerte a tercera, pero Max Muncy pisó la almohadilla y lanzó a primera para doble play. Josh Lowe conectó un sencillo al jardín izquierdo, pero Colby Thomas lanzó un dardo al home para impulsar a Brandon Lowe. Butler envió un disparo a la pared del jardín central izquierdo para anotar corredores de segunda y tercera en su segundo triple de la temporada. En el cuarto episodio, Caminero pegó su jonrón 21.



Sean Newcomb (2-4) consiguió el último out en la octava y Mason Miller trabajó una novena entrada sin anotaciones para conseguir su salvamento 16.



Los Azulejos superaron a los Yankees



Vladimir Guerrero Jr. rompió un empate con un sencillo de dos carreras en la sexta entrada y los Azulejos de Toronto vencieron a los Yankees de Nueva York 5-4. Guerrero se fue de 4-2 con tres carreras impulsadas y Ernie Clement tuvo dos hits y anotó dos veces mientras los Blue Jays ganaron por cuarta vez en cinco juegos. Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón de dos carreras y Cody Bellinger agregó un jonrón solitario para los Yankees, que desperdiciaron una ventaja de 3-1.



Toronto empató con sencillos productores del bateador emergente Nathan Lukes y Clement en la sexta. El jardinero de los Blue Jays, George Springer, salió tras chocar de cabeza contra la pierna derecha de Chisholm al intentar avanzar a tercera base con el hit de la ventaja de Guerrero ante Jonathan Loáisiga.



Una entrada antes, el jardinero Trent Grisham fue retirado del campo por una contractura en el isquiotibial izquierdo. Fue reemplazado por Jasson Domínguez. En su segunda apertura desde que regresó de su lesión, Max Scherzer permitió dos carreras y tres hits en cinco entradas para Toronto.

Ponchó a siete y no dio bases por bolas. Brendon Little (4-1) obtuvo la victoria a pesar de permitir el sencillo productor de Giancarlo Stanton en el sexto.



Bellinger redujo la ventaja a 5-4 con un jonrón ante Mason Fluharty en la octava. Chad Green cerró la entrada y Jeff Hoffman la completó para su salvamento 19 en 23 oportunidades.



Abreu lideró a los Medias Rojas



El venezolano Wilyer Abreu conectó un grand slam y un jonrón solitario dentro del parque para Boston, Trevor Story bateó un cuadrangular de tres carreras en la primera entrada y los Medias Rojas vencieron 13-6 a los Rojos.



Boston sacó del juego al fenómeno derecho de Cincinnati, Chase Burns, con una primera entrada de siete carreras durante su segunda apertura en las Grandes Ligas. Jarren Duran se fue profundo en la sexta con un jonrón solitario para Boston, que ganó por segunda vez en nueve juegos. Austin Hays tuvo un triple de dos carreras y un cuadrangular sin hombres a bordo para los Rojos.