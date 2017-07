Alcalde de Miami: no vivan de espalda al mar

“Cuando se le ofrece a los residentes la posibilidad de simplemente caminar al lado del mar, ese es un valor añadido a la calidad de vida”. Así piensa el alcalde de Miami, Tomás Regalado, de cómo debería ser la visión de trabajo respecto a las zonas costeras. Y con estas palabras introdujo la ceremonia donde recibió las llaves de la ciudad de Santo Domingo de parte de David Collado, edil del Distrito Nacional. “Esto que está ocurriendo aquí no es un gasto, es una inversión y lo hemos hecho allá y ha dado resultado”, agregó al referirse a la remodelación del malecón. En el encuentro realizado a orillas del mar Caribe, en la avenida George Washington, ambos funcionarios firmaron un acuerdo que ratifica la ayuda de la Alcaldía de Miami al Ayuntamiento del Distrito Nacional en asuntos de aseo urbano, policía municipal y turismo. Para tales fines, el director de la Policía Municipal del distrito, general Manuel Antonio Lachapelle, integrará el equipo que viajará a Miami el próximo lunes 10 con el objetivo de coordinar un entrenamiento que darán agentes de esa ciudad a los municipales criollos.



Lo propio hará el director de Aseo Urbano, José Miguel Cabrera, a los fines de coordinar las visitas de técnicos de Miami al país, quienes ofrecerán su asesoría en manejo de limpieza.



En la reunión, Tomás Regalado contó su experiencia en el esfuerzo de hacer de Miami una ciudad atractiva y participativa. Valoró positiva la gestión de Collado y resaltó lo favorable que resultará para el turismo los trabajos de remozamiento que se realizan en el Malecón de Santo Domingo.



“El alcalde mencionaba hace unos minutos algo que a mí realmente me conmovió y es que él decía que Santo Domingo ha vivido de espalda al mar y ¿cómo es posible teniendo ustedes un maravilloso escenario?”, cuestionó.



Recientemente, David Collado recibió las llaves de la ciudad de Miami. Acerca de este acto Regalado dijo “a mí me llamó muchísimo la atención cuando el alcalde de ustedes visitó el ayuntamiento de Miami, después de la ceremonia, de la prensa y todo el protocolo, él pidió conocer los detalles de las buenas prácticas de la ciudad de Miami. Y eso demuestra que es un alcalde que no solo está interesado en el presente sino en el futuro”, dijo.



Zona devaluada



De su lado, Collado manifestó su agradecimiento con el edil de Miami y se comprometió a imitar las prácticas que han favorecido el desarrollo de esa ciudad que se ha convertido en un referente de desarrollo. Deploró que una habitación de un hotel en avenidas de la capital como la Winston Churchill o Abraham Lincoln resulte más costosa que una con vista al mar Caribe. En ese sentido, anunció la inauguración de los trabajos del primer tramo del malecón que tendrá lugar el 9 de agosto con la presencia de hoteleros e inversionistas. “Soñamos con una ciudad de emprendimiento como lo es Miami, con una ciudad de sueños donde los dominicanos y la juventud puedan seguir hacia adelante, por eso la recuperación del malecón no es un lujo, es lo que se va a desatar a partir de ahí: creación de empleos, nuevos hoteles, construcción, aparte de devolver los espacios públicos”.