Cancino Adentro exige un centro educativo

Los moradores del sector Cancino Adentro, en Santo Domingo Este, volvieron a realizar una protesta pacífica ayer para reclamar la terminación de una escuela de jornada extendida, cuyos trabajos están paralizados hace más de un año. De acuerdo con los dirigentes comunitarios, la construcción del plantel escolar fue iniciada en el año 2014 y las autoridades no le han explicado a la comunidad las razones por las que los trabajos fueron paralizados a pesar de que han hecho varias protestas en años anteriores.



Identificaron como Dionisio Ortega de Jesús al ingeniero que tiene a su cargo la obra e hicieron un llamado al presidente Danilo Medina y al ministro de Educación, Andrés Navarro, para que ordene una investigación para ver qué ha pasado y ordene terminar de una vez la escuela.



Antonio Herrera, Isidro Frías y Alison Báez fueron los dirigentes comunitarios que organizaron la manifestación, expresaron que si no les prestan atención, se verán en la obligación de tomar métodos más drásticos de protesta.



Mientras que muchas madres que estuvieron en la manifestación presentaron los documentos de sus hijos, los cuales se quedaron fuera de las aulas este año porque las escuelas del sector se llenaron y no pudieron inscribirlos.



Aseguraron que mandar a estudiar a los niños a otros sectores implica un gasto de entre 150 y 200 pesos diarios, que dicen no pueden pagar.



La escuela abandonada está ubicada en la calle Presidente Antonio Guzmán, entrando por el cruce Come y Bebe de la Charles de Gaulle. La calle que da acceso a la obra está llena de hoyos y convertida prácticamente en una cañada, por donde corre el agua que desperdician las tuberías rotas en el barrio. Pidieron que esta problemática también sea resuelta.



Otro de los problemas que les preocupa es la existencia de bandas juveniles, (naciones), que atemorizan con sus armas de fuego y puñales a los residentes del barrio.