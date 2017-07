Mayweather: “No soy el mismo de hace 20 años”

Floyd Mayweather tuvo un golpe de humildad al aceptar que ya no es el mismo joven talentoso de antes. En lo que sí está de acuerdo son esos aires de grandeza cuando recordó que es simplemente una ‘vieja leyenda’ del boxeo, todo previo a su presentación con el artemarcialista Conor McGregor del 26 de agosto.



En un video que subió a sus redes sociales, el cual en Facebook tiene ya un millón de reproducciones, Floyd dejó ver su excelente trabajo ante la pera con los puños, sino también con su cintura al realizar un elegante movimiento de bending, a sus 40 años.



“Yo sé que no soy el peleador que era hace 20 años, que no soy el mismo peleador de hace 10 años, de hecho, no soy el mismo peleador de hace cinco años, sólo soy una vieja leyenda entrenando con guantes de 16 onzas”, escribió el llamado ‘Money’.



Criticado por muchos por su estilo defensivo, Mayweather pasó dominando la escena los últimos 10 años al menos, tras conquistar el bronce en Atlanta 1996, se convirtió en campeón del mundo dos años después, y hasta su segundo retiro parcial en 2015, acumulaba 18 años en peleas de campeonato mundial, en la elite.